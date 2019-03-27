Происшествия

37 минут назад

В отношении стрелявшего по детям 70-летнего пенсионера возбудили уголовное дело

6 599
#стрельба
В отношении стрелявшего по детям 70-летнего пенсионера возбудили уголовное дело

Стрелку грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении 70-летнего мужчины, который 26 марта  открыл стрельбу из пневматического ружья по бегавшим во дворе детям, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. Дело в отношении пенсионера возбуждено ОД МОМВД России «Данковский» по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ ("умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия").

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что вчера около пяти вечера в Данкове на улице Льва Толстого 70-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья в шестилетнего мальчика, который с группой сверстников прыгал по гаражам, и, как утверждает стрелок, повредил его автомобиль.

Мальчика доставили в областную детскую больницу, где медики извлекли свинцовую пульку из его щеки.

- В тот же вечер пенсионера задержали сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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#стрельба

Комментарии (6)

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Олег

2 минуты назад
Дедушка совсем из ума выжил. Мог бы в воздух стрельнуть, если так достали. В детей-то зачем стрелять?
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мимоходом

9 минут назад
Наталья, дети иногда бывают убийцами.
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Наталья

11 минут назад
Правильно сделали!!!,Засадить его по полной!,чтоб неповадно было целиться в людей,тем более детей!
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Сомневающийся

13 минут назад
4, ты в своём уме, существо ?
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vvv

14 минут назад
кругом спортплощадки ...а они там бегают по гаражам и курят ...с детства ...а потом слесарь дворник грузчик ....
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4

18 минут назад
молодец старик!
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