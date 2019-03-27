В отношении стрелявшего по детям 70-летнего пенсионера возбудили уголовное дело

Стрелку грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении 70-летнего мужчины, который 26 марта открыл стрельбу из пневматического ружья по бегавшим во дворе детям , возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. Дело в отношении пенсионера возбуждено ОД МОМВД России «Данковский» по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ ("умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия").

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что вчера около пяти вечера в Данкове на улице Льва Толстого 70-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья в шестилетнего мальчика, который с группой сверстников прыгал по гаражам, и, как утверждает стрелок, повредил его автомобиль.

Мальчика доставили в областную детскую больницу, где медики извлекли свинцовую пульку из его щеки.- В тот же вечер пенсионера задержали сотрудники полиции, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.