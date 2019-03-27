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37 минут назад
Фигурант дела Абызова сбежал из России
Страну покинул бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети».
Один из подозреваемых по делу бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова находится за границей, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. Она пояснила, что речь идет о Сергее Ильичеве. Он бывший глава компании ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). На момент возбуждения уголовного дела и задержания прочих фигурантов Ильичев находился за пределами России. РЭС — одна из двух компаний, фигурирующих в деле Абызова. Вторая — ОАО «Сибирская энергетическая компания». СК считает, что Абызов и его соучастники обманули акционеров этих компаний, похитили денежные средства, принадлежащие им, и вывели за границу. Речь идет о 4 млрд рублей, уточняет РБК.
Бывший министр по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов дал на допросе показания, но не признал вину в хищении 4 млрд рублей, пишет ТАСС. Соучастники также отрицают вину. Следствие ходатайствует об аресте бывшего министра и других обвиняемых.
О возбуждении уголовного дела и задержании Абызова стало известно накануне. Как считает следствие, бывший министр создал преступное сообщество и вместе с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у ряда компаний. В СК сообщили, что деньги выведены за рубеж.
Бывший министр по координации деятельности Открытого правительства Михаил Абызов дал на допросе показания, но не признал вину в хищении 4 млрд рублей, пишет ТАСС. Соучастники также отрицают вину. Следствие ходатайствует об аресте бывшего министра и других обвиняемых.
О возбуждении уголовного дела и задержании Абызова стало известно накануне. Как считает следствие, бывший министр создал преступное сообщество и вместе с соучастниками похитил четыре миллиарда рублей у ряда компаний. В СК сообщили, что деньги выведены за рубеж.