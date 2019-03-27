На 94-м году жизни скончался выдающийся липецкий строитель Марк Марголис

При его участии были построены здания Дворца профсоюзов и драматического театра имени Льва Толстого.

Как сообщает Ассоциация СРОС «Строители Липецкой области», трудовой путь Марка Ароновича Марголиса – это полувековая строительная история.Он принимал непосредственное участие в создании многих знаковых объектов региона: первой в истории СССР производственной базы для нужд стройиндустрии, доменной печи № 2 завода «Свободный Сокол», Дворца профсоюзов, Липецкого драматического театра имени Л. Н. Толстого – и еще сотни тысяч квадратных метров жилых, гражданских, промышленных зданий и сооружений.

Марк Марголис закончил свой трудовой путь в должности заместителя начальника Главлипецкстроя.

За самоотверженный, добросовестный труд Марк Марголис награжден знаками «Заслуженный строитель РФ» и «За заслуги перед Липецкой областью», многочисленными орденами и медалями.

Проститься с Марком Ароновичем Марголисом можно в пятницу, 29 марта, в 11.00. Траурный митинг состоится по адресу: пл. Ленина-Соборная, 3 – во дворе дома, где жил заслуженный строитель.

Марк Аронович будет похоронен на городском (Трубном) кладбище.