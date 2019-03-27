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14 апреля жители четырех районов Липецка будут выбирать депутата областного Совета

10 636
#выборы
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14 апреля жители четырех районов Липецка будут выбирать депутата областного Совета

Сегодня областная избирательная комиссия передала бюллетени для тайного голосования ТИК Советского округа Липецка, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата Липецкого облсовета по одномандатному округу № 10. 

Отгрузка документов прошла со склада типографии. Эта процедура строго регламентирована законом. Бюллетени взяты под охрану сотрудниками полиции.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Липецкой области, для голосования на выборах, которые пройдут 14 апреля на территориях 10 и 11 микрорайонов, Университетского, Елецкого и Сырского Рудника, отпечатаны 32 тысячи бюллетеней. Все этапы изготовления бланков находились под контролем избирательной комиссии Липецкой области. Были проверены форма и текст бюллетеня, соответствие качества бумаги требованиям использования электронных КОИБ нового поколения. На бюллетени нанесена типографская защитная сетка.

Бороться за депутатское кресло в областном Совете будут пять кандидатов. Все - представители политических партий (Александр Атаманенко - КПРФ, Кирилл Пастухов - Справедливая Россия, Юрий Костин - «Единая Россия», Александр Муравлев - ЛДПР, Вадим Трофимов - Коммунистическая партия Коммунисты России).

Изначально претендентов было семь. Двое самовыдвиженцев из предвыборной гонки выбыли. В настоящий момент зарегистрированные кандидаты встречаются с жителями десятого округа и проводят агитацию в средствах массовой информации. Для избирателей в день голосования будут работать 22 участковые комиссии.

10 636
#выборы
2

Комментарии (10)

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Земляки!

11 минут назад
Прокатите едераста. Напоминаю ВСЕ депутаты едерасты из облсовета голосовали за пенсионную реформу. Такое не прощается.
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Рсдрп

13 минут назад
Университетский, . Без разницы. Главное КПРФ, ЛДПР, ср против повышения пенсионного возраста, НДС и тарифов ЖКХ. А едерасты - за. Поэтому хоть за кого, кроме едераста. Остальное- лирика.
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ЖИТЕЛИ

14 минут назад
Только воровитых едросов не выбирайте.
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Университетский

16 минут назад
Рсдрп, так выдвигайте, комуняки, нормальных людей - учителей, врачей, опытных производственников. Зачем опять бизнесмена выставили на выборы? Уже оскомину набили эти бизнесмены-сайентологи, изучающие труды "Как добиться успеха без шума и пыли". Им народ нужен? Они за кресло депутатское проголосуют за любой сумасбродный закон в интересах чиновников.
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Рсдрп

27 минут назад
избиратель, . За любого, кроме едераста костина. А там хоть за сатану.
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цирк

33 минуты назад
ИХ разве еще всех не пересажали -лицемеры, какие выборы ,вам не надоело -ДАУНЫ
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избиратель

35 минут назад
только не за КОСТИНА
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Депутаты за мандаты.

39 минут назад
Депутатам город и народ на фиг не нужен. Они туда пришли решать свои задачки для улучшения собственного материального благополучия. Последние уголовные дела очень красочно это показали. Раньше депутатами были рабочие и крестьяне, сейчас предприниматели и банкиры. Даже кандидат от КПСС - бизнесмен. Голосовать не за кого!
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Житель

46 минут назад
Что толку от этих депутатов --ни какого. Все болтуны и обещалкины.
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Мотя

46 минут назад
Прдлагаю не тратить деньги на выборы. Пусть, те кто сидит на Соборной, 1- сидят вечно!
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