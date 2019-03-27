14 апреля жители четырех районов Липецка будут выбирать депутата областного Совета

Сегодня областная избирательная комиссия передала бюллетени для тайного голосования ТИК Советского округа Липецка, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии на дополнительных выборах депутата Липецкого облсовета по одномандатному округу № 10.

Отгрузка документов прошла со склада типографии. Эта процедура строго регламентирована законом. Бюллетени взяты под охрану сотрудниками полиции.



Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии Липецкой области, для голосования на выборах, которые пройдут 14 апреля на территориях 10 и 11 микрорайонов, Университетского, Елецкого и Сырского Рудника, отпечатаны 32 тысячи бюллетеней. Все этапы изготовления бланков находились под контролем избирательной комиссии Липецкой области. Были проверены форма и текст бюллетеня, соответствие качества бумаги требованиям использования электронных КОИБ нового поколения. На бюллетени нанесена типографская защитная сетка.



Бороться за депутатское кресло в областном Совете будут пять кандидатов. Все - представители политических партий (Александр Атаманенко - КПРФ, Кирилл Пастухов - Справедливая Россия, Юрий Костин - «Единая Россия», Александр Муравлев - ЛДПР, Вадим Трофимов - Коммунистическая партия Коммунисты России).



Изначально претендентов было семь. Двое самовыдвиженцев из предвыборной гонки выбыли. В настоящий момент зарегистрированные кандидаты встречаются с жителями десятого округа и проводят агитацию в средствах массовой информации. Для избирателей в день голосования будут работать 22 участковые комиссии.



