Происшествия

59 минут назад

Ребенок получил перелом теменной кости из-за велосипедиста

9 1382
#велосипед #суд
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Ребенок получил перелом теменной кости из-за велосипедиста

Малыш попал под колеса.

Мировой судья СУ №12 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который катаясь на велосипеде по Нижнему парку сбил четырехлетнего мальчика.

Как установил суд, происшествие случилось днем 26 августа 2018 года. Ребенка велосипедист сбил в районе фонтана парка вне специальной дорожки. Четырехлетний мальчик упал на плитку. Падение оказалось крайне неудачным. Ребенок получил тяжелые травмы: врачи диагностировали у него перелом теменной кости черепа, множественные ссадины и раны головы, ушиб головного мозга. Мужчина признался, что не проявил достаточной осмотрительности при езде по парку.

Суд вынес обвинительный приговор. Липчанину придется провести 480 часов на общественных работах.
9 1382
#велосипед #суд
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Комментарии (9)

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valerafromsplus

3 минуты назад
12г13, ну есть да. С тёмными очами и закрытыми ушами. Ещё у них задница в поту.
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Личи

5 минут назад
12г13, сразу видно яжемать. А если ребенок резко выскочил под колеса, а маманька допустим в стороне трепалась? никогда не видела такой картины? сплошь и рядом
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valerafromsplus

5 минут назад
12г13, ну для поиграть есть спец. площадки.
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12г13

20 минут назад
Троль, ты дурак? Мамаша должна была его привязать к себе что ли? Люди идут в парк , чтобы дети могли спокойно побегать и поиграть,, их что за руку водить до 18 лет? Как они тогда будут развиваться? А дебилы на велосипедах у нас в городе ездят как ненормальные где хотят. Для них закон не писан. Он что ехал с закрытыми глазами? Как можно не увидеть человека? Сразу видно - у тебя нет своих детей...
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Троль

26 минут назад
А где была мамаша которая не следила за своим чадом?
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гостья

26 минут назад
ну сейчас на Неделина так и начнут отстаивать свои права пешеходы и велосипедисты. там просто взяли тротуар разделили на две части. И теперь 1м для пешеходов (а гуляют там семьями в основном), а второй 1м для велосипедистов. при чем сторона для велосипедов со стороны выхода с пятачков, где скамеечки
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Анна Ванна

28 минут назад
"Ребенок получил перелом теменной кости из-за велосипедиста" - слабый заголовок, лучше "Ребенок получил перелом теменной кости из-за велосипеда"!
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Мотя

43 минуты назад
Перелом черепа? Круто! Малышу здоровья! Вырастет- далеко пойдет!
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valerafromsplus

47 минут назад
Курьером будет. Малышу здоровья! :)
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