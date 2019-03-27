Ребенок получил перелом теменной кости из-за велосипедиста

Малыш попал под колеса.

Мировой судья СУ №12 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который катаясь на велосипеде по Нижнему парку сбил четырехлетнего мальчика.



Как установил суд, происшествие случилось днем 26 августа 2018 года. Ребенка велосипедист сбил в районе фонтана парка вне специальной дорожки. Четырехлетний мальчик упал на плитку. Падение оказалось крайне неудачным. Ребенок получил тяжелые травмы: врачи диагностировали у него перелом теменной кости черепа, множественные ссадины и раны головы, ушиб головного мозга. Мужчина признался, что не проявил достаточной осмотрительности при езде по парку.



Суд вынес обвинительный приговор. Липчанину придется провести 480 часов на общественных работах.