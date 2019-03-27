Происшествия
59 минут назад
Ребенок получил перелом теменной кости из-за велосипедиста
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Малыш попал под колеса.
Мировой судья СУ №12 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, который катаясь на велосипеде по Нижнему парку сбил четырехлетнего мальчика.
Как установил суд, происшествие случилось днем 26 августа 2018 года. Ребенка велосипедист сбил в районе фонтана парка вне специальной дорожки. Четырехлетний мальчик упал на плитку. Падение оказалось крайне неудачным. Ребенок получил тяжелые травмы: врачи диагностировали у него перелом теменной кости черепа, множественные ссадины и раны головы, ушиб головного мозга. Мужчина признался, что не проявил достаточной осмотрительности при езде по парку.
Суд вынес обвинительный приговор. Липчанину придется провести 480 часов на общественных работах.
Как установил суд, происшествие случилось днем 26 августа 2018 года. Ребенка велосипедист сбил в районе фонтана парка вне специальной дорожки. Четырехлетний мальчик упал на плитку. Падение оказалось крайне неудачным. Ребенок получил тяжелые травмы: врачи диагностировали у него перелом теменной кости черепа, множественные ссадины и раны головы, ушиб головного мозга. Мужчина признался, что не проявил достаточной осмотрительности при езде по парку.
Суд вынес обвинительный приговор. Липчанину придется провести 480 часов на общественных работах.
9 1382
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Личи
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12г13
Троль
гостья
Анна Ванна
Мотя
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