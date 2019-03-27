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Прокуратура добилась пересмотра дела о наезде на подростка

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#авария #ДТП
Прокуратура добилась пересмотра дела о наезде на подростка

Водителю вынесен обвинительный приговор.

14 ноября 2018 года приговором Елецкого городского суда житель города был оправдан по делу о ДТП. Как сообщает пресс-служба, согласно фабуле обвинения, 4 апреля 2017 года подсудимый, управляя легковым автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка.

Подсудимый свою вину не признал, пояснив, что к пешеходному переходу подъехал при зеленом сигнале светофора, однако неожиданно уже после проезда перехода в 2-3 м от его машины на дорогу выбежал мальчик.

На полосе встречного движения автомобили двигались в плотном потоке, поэтому у него не было технической возможности предотвратить наезд на ребенка.

Показания подсудимого были положены судом первой инстанции в обоснование оправдательного приговора.

С такие решением не согласились государственный обвинитель и законный представитель потерпевшего, обжаловавшие оправдательный приговор в апелляционном порядке.

В апелляционной инстанции прокурор сумел привести убедительные доводы необоснованности оправдания и добиться отмены приговора.

26 марта текущего года при новом рассмотрении уголовного дела суд пришел к выводу о наличии в действиях подсудимого состава преступления и приговорил его к полутора годам ограничения свободы.

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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Александр

24 минуты назад
Непонятка какая-то то перекрёсток не регулируемый, то он на зелёный ехал ? Если не регулируемый то действие от знака до знака ,а если там знак осторожнее дети то и переход не самое главное .Машина это источник повышенной опасности и скорость водитель должен выбирать согласно своей реакции иидорожной обстановки короче не щелкать е- лом.
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Андрей

35 минут назад
Гость, мы же в "правовом" государстве живём. Дажк в Сталинские времена было 15% оправдательных приговоров, а сейчас 0,01 %. Сейчас виноват автоматом, толко суды для чего содержатся не понятно, зачем столько денег на них тратится. Если прокурор пишет представление, то областной суд всегда отменяет. Стыдно за такой суд.
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королев

49 минут назад
а меня не посадили хахаха.
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Гость

55 минут назад
Странно однако. Если пешеход выбежал на дорогу, а иначе быть не могло, пешеходного перехода не было, причем перед самым носом автомобиля выбежал, то при чем тут водитель??? Даже резко затормозив ничего бы не изменил. И какие доводы мог выдвинуть обвинитель? Мало того что при резком торможении сзади идущие машины в гармошку соберутся все равно инерция торможения не спасет от наезда. Страшно, вот так едешь а у тебя прямо перед носом кто то переходить начнет и тебя же за это и посадят. Неадекватных пешеходов полно. Тут полностью вина ребенка и родителей не обьяснившему ему как правильно переходить дорогу. Да мало того, ребенок создал аварийную ситуацию. За что мужика посадили то
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