Прокуратура добилась пересмотра дела о наезде на подростка

Водителю вынесен обвинительный приговор.

14 ноября 2018 года приговором Елецкого городского суда житель города был оправдан по делу о ДТП. Как сообщает пресс-служба, согласно фабуле обвинения, 4 апреля 2017 года подсудимый, управляя легковым автомобилем, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка .

Подсудимый свою вину не признал, пояснив, что к пешеходному переходу подъехал при зеленом сигнале светофора, однако неожиданно уже после проезда перехода в 2-3 м от его машины на дорогу выбежал мальчик.

На полосе встречного движения автомобили двигались в плотном потоке, поэтому у него не было технической возможности предотвратить наезд на ребенка.

Показания подсудимого были положены судом первой инстанции в обоснование оправдательного приговора.

С такие решением не согласились государственный обвинитель и законный представитель потерпевшего, обжаловавшие оправдательный приговор в апелляционном порядке.

В апелляционной инстанции прокурор сумел привести убедительные доводы необоснованности оправдания и добиться отмены приговора.

26 марта текущего года при новом рассмотрении уголовного дела суд пришел к выводу о наличии в действиях подсудимого состава преступления и приговорил его к полутора годам ограничения свободы.