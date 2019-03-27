В Липецкой области оказалось самое дорогое в Черноземье молоко

В феврале в Липецкой области оказались самые дешевые мороженая рыба, сыр, пшено, яйца, сахар, ржаной хлеб и капуста и самое дорогое среди регионов Черноземья молоко.

Так, килограмм мороженой неразделанной рыбы стоил 113,14 рублей — дороже всего ее покупка обходилась воронежцам (128,31 рублей). Сыр в нашем регионе стоил в среднем 436,32 рублей против 499,87 рублей в Воронежской области. Цена килограмма пшена составила 53,62 рубля, в Курской области — 60,77 рублей. Заметной оказалась разница цен на яйца: от 56,06 рублей за десяток в Липецкой области до 64,54 рублей в Тамбовской. Килограмм сахара стоил в среднем 41,21 рублей (в Курской области — 45,05 рублей). В список дешевых попал ржаной хлеб, чья цена составила 33,63 рубля за килограмм против 40,88 рублей в Тамбовской области. Капуста стоила 30,32 рубля за килограмм, в Курской области — 35,77 рублей.

В список самых дорогих продуктов попало молоко — 50,28 рублей за литр (в Белгородской области — 41,76 рублей).

Стоимость литра водки в Липецкой области составила 560,22 рублей. Дешевле всего водка обойдется белгородскому покупателю — 553,91 рублей за литр, дороже всего в Воронежской области (651,66 рубля за литр), сообщает Липецкстат.