Экономика

сегодня, 12:29

В Липецкой области оказалось самое дорогое в Черноземье молоко

16 715
#цены
В Липецкой области оказалось самое дорогое в Черноземье молоко

В феврале в Липецкой области оказались самые дешевые мороженая рыба, сыр, пшено, яйца, сахар, ржаной хлеб и капуста и самое дорогое среди регионов Черноземья молоко.

Так, килограмм мороженой неразделанной рыбы стоил 113,14 рублей — дороже всего ее покупка обходилась воронежцам (128,31 рублей). Сыр в нашем регионе стоил в среднем 436,32 рублей против 499,87 рублей в Воронежской области. Цена килограмма пшена составила 53,62 рубля, в Курской области — 60,77 рублей. Заметной оказалась разница цен на яйца: от 56,06 рублей за десяток в Липецкой области до 64,54 рублей в Тамбовской. Килограмм сахара стоил в среднем 41,21 рублей (в Курской области — 45,05 рублей). В список дешевых попал ржаной хлеб, чья цена составила 33,63 рубля за килограмм против 40,88 рублей в Тамбовской области. Капуста стоила 30,32 рубля за килограмм, в Курской области — 35,77 рублей. 

В список самых дорогих продуктов попало молоко — 50,28 рублей за литр (в Белгородской области — 41,76 рублей). 

Стоимость литра водки в Липецкой области составила 560,22 рублей. Дешевле всего водка обойдется белгородскому покупателю — 553,91 рублей за литр, дороже всего в Воронежской области (651,66 рубля за литр), сообщает Липецкстат.

16 715
#цены

Комментарии (16)

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Милая Оксана

1 минуту назад
Это не молоко виновато , бычек
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неприятная правда

17 минут назад
вы ужасаетесь эпидемии онкологии? пытаетесь перевести стрелки на КЛМН? но почему продолжаете пить молоко химическое? оно закисляет кровь и провоцирует онко!!! как и мясо!!! йоги и бабушки в деревнях пьют только НАТУРАЛЬНОЕ молоко - и у них нет болячек типа онко и гигантского кол-ва слизи в организме.
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как бы

25 минут назад
а зачем пить современное МАГАЗИННОЕ молоко иесть мясо? это же сплошь химия и гормоны и ка крезультат - эпидемияч онкологии, рак груди у женщин и рак предстательной железы и аденом ау мужчин. вы посомтриет видео врача Михаила Советова. (есть на ютубе и в вк группа -Школа Здоровья Михаила Советова) вы ужаснетесь реальной правде.
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Епт

25 минут назад
Дорогое? - Конечно, дорогое, видимо доярки помогали коровам план выполнять!
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Гость

53 минуты назад
Или зарплата вырастет? До обещанных 35000?
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Гость

55 минут назад
Ох, я так и думала,что переплачиваю, а что после этой статьи цена понизится?
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Вадя

55 минут назад
Уваркина в мэры,поэтому ей деньги нужны.
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моня

57 минут назад
А почему не разбираются в этой дороговизне органы . пора сети наказывать . А город48 только докладывает нам
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весёлый

сегодня, 12:55
И только один из всех млекопитающих молоко ест до старости ,это человек !
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весёлый

сегодня, 12:53
Столько коров нет ,да они сейчас которые остались все в запуске ,одна корова на всю деревню и там молоко разбирают ,а вот пальмового масла на всех хватит ,пейте, пейте молоко будете здоровы!
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