Общество

35 минут назад

В Левобережье светофор поставили в грязь

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#благоустройство
В Левобережье светофор поставили в грязь

Но власти обещают сделать к нему дорожку, возможно уже через неделю.

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Вот уже несколько месяцев по социальным сетям ходят фотографии светофора на проспекте Мира у дома №17. 

В этом месте они были установлены в начале года. Сами новолипчане говорят, что светофор нужен. На нерегулируемом пешеходном переходе происходили ДТП с жертвами. Но один из четырех светофорных объектов с кнопкой был поставлен в нескольких метрах от благоустроенной пешеходной зоны.

Поэтому в дождливую погоду люди вынуждены или идти к переходу по грязи, или выходить на проезжую часть, подвергая себя опасности. Чаще горожане выбирают путь наименьшего сопротивления, и пытаются пробежать в появившийся между машинами просвет на запрещающий сигнал светофора.

Кроме этого нарекание вызывает лужа на всем пешеходном переходе у дома №1 по улице Парковой, а также отсутствие съездов на прорисованной по тротуару велосипедной дорожке. 
За комментарием мы обратились к председателю департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Алексею Бахтину. Он рассказал, что в ближайшее время у светофорного объекта появится нормальный подход, возможно, работы начнутся уже через неделю.

Лужа возникла из-за извечной для некоторых липецких дорог проблемы – отсутствия ливневой канализации и невозможности отвести воду в сторону, поэтому проблема будет решаться через откачку. Также Алексей Бахтин обещал обратить внимание специалистов и на велодорожки. 


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#благоустройство

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