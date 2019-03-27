В Липецкой области построят новую дорогу

Полотно будет вести от фермы кроликов к трассе М-4 «Дон».

Администрация Хлевенского района провела тендер на строительство новой дороги. Подряд на проект получила липецкая компания. Организация оценила свои услуги в 40,4 млн рублей. Это предложение было признано лучшим.



За полгода дорожным строителям нужно проложить примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон»: это будет новая подъездная дорога от бесплатного участка магистрали к промышленному кролиководческому комплексу. Комплекс ООО «Липецкий кролик», резидент ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное», расположен между селами Хлевное и Конь-Колодезь. Пока ферму кроликов и трассу связывает грунтовка.



Протяженность новой дороги составит около одного километра, покрытие полотна — асфальтобетон. Ширина дороги составит 4,5 метра, средняя скорость движения по участку установлена в 60 км/ч. Гарантия на работы составит до 8 лет. Строительство дороги оплатят из бюджета Хлевенского района.