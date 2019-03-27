Общество

12 минут назад

В Липецкой области построят новую дорогу

277
#дорога #строительство #тендер
В Липецкой области построят новую дорогу

Полотно будет вести от фермы кроликов к трассе М-4 «Дон».

Администрация Хлевенского района провела тендер на строительство новой дороги. Подряд на проект получила липецкая компания. Организация оценила свои услуги в 40,4 млн рублей. Это предложение было признано лучшим.

За полгода дорожным строителям нужно проложить примыкание к автомобильной дороге М-4 «Дон»: это будет новая подъездная дорога от бесплатного участка магистрали к промышленному кролиководческому комплексу. Комплекс ООО «Липецкий кролик», резидент ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное», расположен между селами Хлевное и Конь-Колодезь. Пока ферму кроликов и трассу связывает грунтовка.

Протяженность новой дороги составит около одного километра, покрытие полотна — асфальтобетон. Ширина дороги составит 4,5 метра, средняя скорость движения по участку установлена в 60 км/ч. Гарантия на работы составит до 8 лет. Строительство дороги оплатят из бюджета Хлевенского района.
277
#дорога #строительство #тендер

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Капитал Инвест» попал под наблюдение
#банкротство #наблюдение
5
«Капитал Инвест» попал под наблюдение

54 минуты назад

Общество
В Липецкой области будут присуждать премии в сфере потребительского рынка
#торговля
В Липецкой области будут присуждать премии в сфере потребительского рынка

сегодня, 09:44

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро #Липецк!
7
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Члены движения «Мы из Ельца» разыскивают родственников красноармейца
#поиски
8
Члены движения «Мы из Ельца» разыскивают родственников красноармейца

вчера, 16:12

Общество
Не работает светофор — пиши в Instagram
#светофоры
13
Не работает светофор — пиши в Instagram

вчера, 15:18

Общество
Екатерина Белокопытова встретится с киоскерами в «Точке кипения»
#благоустройство #"Умный город"
43
Екатерина Белокопытова встретится с киоскерами в «Точке кипения»

вчера, 14:17

Общество