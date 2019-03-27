НЛМК Live

18 минут назад

НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии

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#образование #школа
НЛМК помогает школьникам продвигать научные идеи для развития металлургии

Каждый пятый проект разработан при поддержке специалистов комбината.


НЛМК помог ученикам школ региона представить свои проекты на финальном этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», который прошел в Липецком государственном техническом университете. Ведущие специалисты предприятия оказали ребятам методическую помощь при подготовке исследований в сфере металлургии. 

Всероссийский конкурс школьных проектов — масштабное мероприятие для старшеклассников, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Его организатором выступает фонд "Талант и успех" на базе образовательного центра «Сириус» (Сочи).   

В финальный этап конкурса 2019 года прошли 26 лучших команд – победителей муниципального этапа. Пять из них разрабатывали темы при поддержке ПАО «НЛМК". Проекты школьников затрагивают проблемы применения новых материалов в металлургии, ресурсосбережения, использования новых источников для генерации электроэнергии в транспортной инфраструктуре и другие.  

Авторов лучших работ финального этапа пригласят в «Сириус» для участия в проектной смене, которая пройдет в Сочи в июле этого года, сообщает пресс-служба Новолипецкого металлургического комбината.
  
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#образование #школа

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