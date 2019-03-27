Празднование свадьбы закончилось поножовщиной

Бракосочетание отмечали в садовом домике.

Мировой судья СУ №12 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело о причинении легкого и тяжкого вреда здоровью. За преступления ответил ранее судимый за вовлечение несовершеннолетних в преступление и разбой мужчина.



Как установил суд, новые преступления подсудимый совершил вечером 26 августа 2018 года. Тогда в садовом домике СНТ «Ветеран труда» в Липецке отмечали свадьбу. Подсудимый был одним из гостей застолья. В ходе банкета пьяный мужчина стал оскорблять других гостей застолья. Двое мужчин — новобрачный и его брат — позвали гостя поговорить. Между ними началась ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки подсудимый схватил нож и ударил им новобрачного и его брата. Новобрачный получил ранение плеча, а вот его брату нож угодил в область сердца.



Суд признал мужчину виновным в преступлениях и приговорил его к четырем месяцам колонии строгого режима.