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Празднование свадьбы закончилось поножовщиной

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#свадьба #поножовщина
Празднование свадьбы закончилось поножовщиной

Бракосочетание отмечали в садовом домике.

Мировой судья СУ №12 Правобережного района Липецка рассмотрел уголовное дело о причинении легкого и тяжкого вреда здоровью. За преступления ответил ранее судимый за вовлечение несовершеннолетних в преступление и разбой мужчина.

Как установил суд, новые преступления подсудимый совершил вечером 26 августа 2018 года. Тогда в садовом домике СНТ «Ветеран труда» в Липецке отмечали свадьбу. Подсудимый был одним из гостей застолья. В ходе банкета пьяный мужчина стал оскорблять других гостей застолья. Двое мужчин — новобрачный и его брат — позвали гостя поговорить. Между ними началась ссора, которая переросла в драку. В ходе потасовки подсудимый схватил нож и ударил им новобрачного и его брата. Новобрачный получил ранение плеча, а вот его брату нож угодил в область сердца.

Суд признал мужчину виновным в преступлениях и приговорил его к четырем месяцам колонии строгого режима.
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#свадьба #поножовщина

Комментарии (20)

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5 минут назад
Кто эти свадьбы вообще отмечает?! Все для того, чтобы Синерылых дружков напоить. Бывает , что и жених сам обожрется как свинья, что ему невеста пох. Вот Отлично , когда пара без всякой синевы к морю вдвоём улетели. Ни ссор, ни конфликтов.
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декортикация

8 минут назад
всему виной высыхание коры головного мозга населения от спирта и сотовых телефонов.
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Следствие вели...колобки

20 минут назад
Фраза: "Суд признал мужчину виновным в преступлениях и приговорил его к ЧЕТЫРЕМ МЕСЯЦАМ колонии строгого режима." убила! Очевидно же, что этот бык накосячил годов, так, минимум на пять! А ему "пальчиком судья пригрозил" и целых ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ему дал! Зря не 15 суток присудили...
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паша

23 минуты назад
жительгородалипецк, самые последние исследования показывают что алкоголь даже в малых дозах вреден. Хватит обманывать себя
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паша

25 минут назад
ИринКа, итак ясно что многие норму не знают - лучше их не испытывать и не предлагать алкоголь вообще. Все выпили по бокалу дорого шампанского и общайтесь и радуйтесь весь вечер. Такое хорошее событие как свадьбу в пьянку переделали
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жительгородалипецк

27 минут назад
ИринКа, алкоголь полезен в малых дозах, в любых количествах)))
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паша

28 минут назад
Пенсионер, во времена ссср зародилось то что сейчас выросло в огромный беспредел в стране. Так что вместо того чтобы вздыхать: как хорошо было в ссср надо думать: что мы тогда не так сделали что испортили жизнь 3м последующим поколениям жителей страны
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ИринКа

29 минут назад
паша, а я с вами не соглашусь!!! Меру надо знать!!! А когда безмерно.... вот и итог
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жительгородалипецк

30 минут назад
паша, во всём виноват НОЖ
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и ушел в закат

30 минут назад
а может виной всему настоящая ,мужская любовь.
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