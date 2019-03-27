Происшествия
26 минут назад
Рассеянность стоила 47--летней женщине 50 000 рублей
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Жительница Грязей забыла в банкомате карту.
25 марта в Грязях 47-летняя женщина забыла в слоте банкомата по улице Коммунальной свою карту. Позже женщина обнаружила, что с ее счета пропали 50 100 рублей и обратилась в полицию.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска по подозрению в краже денег задержали 55-летнюю жительницу Грязей. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска по подозрению в краже денег задержали 55-летнюю жительницу Грязей. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
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