Рассеянность стоила 47--летней женщине 50 000 рублей

Жительница Грязей забыла в банкомате карту.

25 марта в Грязях 47-летняя женщина забыла в слоте банкомата по улице Коммунальной свою карту. Позже женщина обнаружила, что с ее счета пропали 50 100 рублей и обратилась в полицию.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска по подозрению в краже денег задержали 55-летнюю жительницу Грязей. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.