Происшествия

26 минут назад

Рассеянность стоила 47--летней женщине 50 000 рублей

160
#кража

Жительница Грязей забыла в банкомате карту.

25 марта в Грязях 47-летняя женщина забыла в слоте банкомата по улице Коммунальной свою карту. Позже женщина обнаружила, что с ее счета пропали 50 100 рублей и обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска по подозрению в краже денег задержали 55-летнюю жительницу Грязей. Расследование проводит ОМВД России по Грязинскому району.
160
#кража

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На трассе «Дон» «Дэу Матиз» врезался в ограждение
#Авария #ДТП
На трассе «Дон» «Дэу Матиз» врезался в ограждение

24 минуты назад

Происшествия
Липчанка продавала детский манеж и дала мошенникам доступ к своей карте
#мошенничество
3
Липчанка продавала детский манеж и дала мошенникам доступ к своей карте

34 минуты назад

Происшествия
Дерево упало на трассу прямо перед автомобилем
#Авария #ДТП
7
Дерево упало на трассу прямо перед автомобилем

вчера, 19:42

Происшествия
Житель Липецкой области вымогал у знакомой деньги, угрожая публикацией компроментирующих фото
#вымогательство
10
Житель Липецкой области вымогал у знакомой деньги, угрожая публикацией компроментирующих фото

вчера, 17:45

Происшествия
По факту ДТП на площади Петра возбуждено уголовное дело
#авария #ДТП
85
По факту ДТП на площади Петра возбуждено уголовное дело

вчера, 17:02

Происшествия
В Ельце автомобиль сбил женщину
#дтп
9
В Ельце автомобиль сбил женщину

вчера, 16:45

Происшествия