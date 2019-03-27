25 минут назад
На трассе «Дон» «Дэу Матиз» врезался в ограждение
За прошедшие сутки на дорогах области пострадали шесть человек, двое - погибли.
В Ельце в половине пятого вечера на Московском шоссе 31-летний водитель «ВАЗ-2107» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 58-летнюю женщину, которую с травмами госпитализировали.
В Задонском районе около девяти часов вечера на платном участке трассы М4 «Дон» 33-летний водитель «Дэу-Матиза» не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Мужчину с травмами доставили в больницу.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1103 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 66 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 725 случаев превышения скорости.
Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.