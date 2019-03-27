Происшествия

25 минут назад

На трассе «Дон» «Дэу Матиз» врезался в ограждение

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#Авария #ДТП
На трассе «Дон» «Дэу Матиз» врезался в ограждение

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали шесть человек, двое - погибли.

Как сообщет УГИБДД по Липецкой области, 26 марта в Липецке днем на площади Петра Великого грузовик «ДАФ» с 34-летним мужчиной за рулем столкнулся с «ВАЗ-2115» под управлением 35-летнего водителя. В результате четырехмесячная девочка, пассажирка «ВАЗа», получила смертельную травму, 28-летняя пассажирка того же автомобиля с травмой госпитализирована, так же за медицинской помощью обратился водитель «пятнадцатой».

В Ельце в половине пятого вечера на Московском шоссе 31-летний водитель «ВАЗ-2107» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 58-летнюю женщину, которую с травмами госпитализировали.

В Задонском районе около девяти часов вечера на платном участке трассы М4 «Дон» 33-летний водитель «Дэу-Матиза» не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1103 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 66 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 725 случаев превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 22 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


293
#Авария #ДТП

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