Происшествия

36 минут назад

Липчанка продавала детский манеж и дала мошенникам доступ к своей карте

3 322
#мошенничество
Липчанка продавала детский манеж и дала мошенникам доступ к своей карте

Три мошенничества связанные с интернет-покупками зарегистрированы в Липецке 26 марта.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 26 марта в полицию обратился 48-летний мужчина. Еше 18 марта он купил в интернет-магазине планшет за 5200 рублей, но покупки так и не дождался, а магазин перестал выходить на связь. 

33-летний липчанин нашел на сайте объявлений токарный станок, перевел продавцу 18 000 рублей и остался без техники и денег.

33-летняя жительница Липецка через тот же сайт объявлений продавала детский манеж. С ней под видом покупателей связались мошенники, которым женщина предоставила доступ к своей банковской карте. С ее счета исчезли 5000 рублей.

В полиции еще раз напоминают: покупайте товары только на проверенных сайтах, ни в коем случае не предоставляйте доступ к своим мобильным банкам, картам и счетам. 
3 322
#мошенничество

Комментарии (3)

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Мозги

7 минут назад
не купишь.
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да уж

10 минут назад
Просто нет слов. Сколько пишут про это. Люди либо слепые и глухие, либо-надо меньше пить.
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Гость

15 минут назад
Когда же у нас народ поумнеет...
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