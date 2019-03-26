Фонд «Общественное мнение»: 67% опрошенных липчан готовы поддержать Игоря Артамонова на выборах

ИА «REGNUM» опубликовало итоги соцопроса, проведенного в Липецкой области фондом «Общественное мнение».

Как сообщает издание , согласно опросу, который проводился в феврале этого года, 48% жителей Липецкой области недовольны положением дел в регионе, довольны — 43% (с учетом погрешности измерений мнения поделились поровну). При этом, 26% жителей области уже видят улучшение ситуации после назначения Игоря Артамонова исполняющим обязанности главы региона.

«Что же им понравилось?», — задается вопросом издание. — «Ответ очевиден: благоустройство, ремонт дорог, общий прогресс — что-то сдвинулось с мертвой точки. Жителям области также импонирует то, что врио посещал обычные больницы и занимается их проблемами: закупает машины для скорой, оборудование, оставляет медпункты в отдаленных районах».

«В ответ на такое внимание люди могут проголосовать за работу врио уже в статуте постоянно действующего губернатора. 67% респондентов ФОМ в Липецкой области готовы поддержать кандидатуру Артамонова на выборах главы региона», - пишет ИА «Регнум».

Опрос фонда «Общественное мнение» проводился в Липецкой области с 1 по 28 февраля 2019 года. (объём выборки: 9200 респондентов; выборка в каждом районе: 400 респондентов; метод опроса: интервью face-to-face).



