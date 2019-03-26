Политика

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Фонд «Общественное мнение»: 67% опрошенных липчан готовы поддержать Игоря Артамонова на выборах

56 811
#Игорь Артамонов
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Фонд «Общественное мнение»: 67% опрошенных липчан готовы поддержать Игоря Артамонова на выборах

ИА «REGNUM» опубликовало итоги соцопроса, проведенного в Липецкой области фондом «Общественное мнение». 

Как сообщает издание, согласно опросу, который проводился в феврале этого года, 48% жителей Липецкой области недовольны положением дел в регионе, довольны — 43% (с учетом погрешности измерений мнения поделились поровну). При этом, 26% жителей области уже видят улучшение ситуации после назначения Игоря Артамонова исполняющим обязанности главы региона. 

«Что же им понравилось?», — задается вопросом издание. — «Ответ очевиден: благоустройство, ремонт дорог, общий прогресс — что-то сдвинулось с мертвой точки. Жителям области также импонирует то, что врио посещал обычные больницы и занимается их проблемами: закупает машины для скорой, оборудование, оставляет медпункты в отдаленных районах».

«В ответ на такое внимание люди могут проголосовать за работу врио уже в статуте постоянно действующего губернатора. 67% респондентов ФОМ в Липецкой области готовы поддержать кандидатуру Артамонова на выборах главы региона», - пишет ИА «Регнум».

Опрос фонда «Общественное мнение» проводился в Липецкой области с 1 по 28 февраля 2019 года. (объём выборки: 9200 респондентов; выборка в каждом районе: 400 респондентов; метод опроса: интервью face-to-face).


56 811
#Игорь Артамонов
1

Комментарии (56)

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Lesya

4 минуты назад
Гость, опрос проходил и по области много хороших отзывов и много что услышала от людей.Сама учавствовала в проведение опроса от фонда
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Когда же

5 минут назад
Народ поднимется против этой воровской власти , С каждым днём все только хуже и никакого просвета !
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Гостья

6 минут назад
Какое благоустройство и ремонт дорог могут быть в феврале?А посещение богоугодных заведение- обычное предвыборное действо.Как можно доверять человеку,не зная его реальных дел.Лучше б денег народных на выборы не тратили,царь назначил,народу пофиг.Все-равно лучше не будет..
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Ник

6 минут назад
Как и с Путиным , вариантов других не оставляют .
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Интересно

10 минут назад
Что на выборах победила домохозяйка 28- лет. Во кремль вербует. Неужели правда?
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Коммунист

14 минут назад
"Если бы от выборов хоть что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать" М. Твен
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Контролерам сгород 48

14 минут назад
Чего все какие то звездочки лепите вместо слов, текст нарушаете, конспираторы вшивые
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Гость

15 минут назад
Откуда такие цифры? Используется отработанная стратегия : подготовка к выборам - неизбежная победа врио на выборах. Естественно ни какого опроса никто не проводил. По дел особо не заметно. Одни слова и не кому не понятная клоповая политика. Сингапурец на жкх ( он английский хорошо знает, а для жкх это главное, шахматиста - ответственным за спорт,ему ведь 29 лет- опытный человек. Обидно за нас.
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гарик

16 минут назад
Так по приходу он вам сразу сказал что пришел сюда на долго.А вы не поняли.Одно бла бла.Только ледовый дворец запорол.Сказал что теннис там будет.Вот вам и спорт
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Светлане

17 минут назад
Голосуйте нищие, за барина, вот * барин барин нас рассудит хахаха
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