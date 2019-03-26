сегодня, 17:45
Житель Липецкой области вымогал у знакомой деньги, угрожая публикацией компроментирующих фото
Данковский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ ("вымогательство").
Женщина вынуждена была согласиться с предложением шантажиста, перечислив ему 40 000 рублей.
В конце концов вымогатель был разоблачен и предстал перед судом.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.
Иванов
Для Г48
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