Житель Липецкой области вымогал у знакомой деньги, угрожая публикацией компроментирующих фото

Данковский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ ("вымогательство").

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимый вымогал у потерпевшей деньги под угрозой распространения компрометирующих ее фотографий в социальных сетях и передачи их ее супругу.

Женщина вынуждена была согласиться с предложением шантажиста, перечислив ему 40 000 рублей.

В конце концов вымогатель был разоблачен и предстал перед судом.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.



