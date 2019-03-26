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сегодня, 17:45

Житель Липецкой области вымогал у знакомой деньги, угрожая публикацией компроментирующих фото

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#вымогательство
Житель Липецкой области вымогал у знакомой деньги, угрожая публикацией компроментирующих фото

Данковский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ ("вымогательство").

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, подсудимый вымогал у потерпевшей деньги под угрозой распространения компрометирующих ее фотографий в социальных сетях и передачи их ее супругу.

Женщина вынуждена была согласиться с предложением шантажиста, перечислив ему 40 000 рублей.

В конце концов вымогатель был разоблачен и предстал перед судом.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.


4 1272
#вымогательство

Комментарии (4)

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Иванов

2 минуты назад
Фото в студию
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Для Г48

52 минуты назад
Вы себя опять скомпромеНтировали!
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Знакомый

сегодня, 18:18
Если ты замужем,веди себя достойно, а это просто шл,,ха!
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Пахарь

сегодня, 18:01
А откуда у него то эти фото, походу сам и фоткал)
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