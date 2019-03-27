Общество
43 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
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Сегодня 27 марта, год 2019. Сегодня Всемирный день театра.
День в истории
Что мы знаем о театре, кроме того, что он начинается с вешалки и символом его являются две гиперэмоциональные маски? По-настоящему культурного человека в театре сразу можно определить: он не чавкает, когда закусывает в буфете.
В театре нужно притворяться личностью сложной, возвышенной и тонкой, будь то пекинская опера, японский кабуки, тамбовский драмтеатр или выступление писклявого Петрушки на ярмарке. Надо смотреть на сцену прищурившись и сделав брови домиком, иногда многозначительно кашлять. Никто не должен догадываться, что вы в иные моменты осмысливаете итоги жеребьевки на Чемпионате мира по футболу, прикидываете в уме количество и цену обоев для кухни, пытаетесь тихонько поспать или просто пересчитываете свои пальцы на руках. Когда представление закончилось, нужно прикрыть на пару секунд глаза и задумчиво протянуть «ммда…». Селфи из храма искусств в соцсеть – обязательно. Подпись можно такую: «Какая глубина… Я потрясен!»
Держитесь наших рекомендаций, и вы в мире искусства никогда не потеряетесь.
Музыкальная пауза
Пускай круто нас иногда заносит, но душа чуда сейчас просит. Именно поэтому мы полюбили с первого просмотра вот этот новый клип группы «Би-2».
Осадки в Липецке: мокрые и еще мокрее
По народному календарю сегодня Венедиктов день или Скотник. Пора выводить на двор скотину, чистить ее и заговаривать от дурного глаза. «На Скотника не ленись – скотинке поклонись», - советовала пословица.
В Липецке сегодня не так уж холодно – небольшой разбег от 1 градуса морозы до 2 градусов тепла. Осадки в виде мокрого снега и дождя ненадолго утихнут, но лишь для того, чтобы чуть погодя вернуться снова. Это все Атлантика со своими циклонами.
Транспорт
Кому доброе утро, а кому - дорожные пробки. Если вы спешите по делам, то стоит сторониться проезда по улицам Советская, Гагарина, Терешковой, Катукова, Зегеля, проспектам Победы и 60 лет СССР.
В некоторых районах Липецка проблемы с питьевой водой
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
27 марта с 10:00 до 20:00 по ул. Доватора, 10б; 4; 6; 8; 16а; 16; 59; 61; ул. Крылова, 63; 63а; ул. Папина, 17б; 17; 6; 8; 9; 1в; пр. Победы, 22; ул. Ю. Натуралистов, 1; 11; 15; 3; 5; 7; 9; 12а, ул. Союзная, 6; частный сектор: ул. Союзная; ул. Мирная; ул. Урожайная; ул. Биологическая; ул. Перова; ЦТП ПАО «Квадра», ул. Спиртзаводская, 1; 3; 5; 7; 9а; 11; 4; 10; 12; 1а; пл. Мира, 1; 1а; 1б; 1г; 1в; ул. Инженерная, 3; 5; 5а; Осенний проезд, 1; 3; 5; 7; 2; 4; 6; 2а; 8; 6а;10; 12; 14; ул. Фурманова, 21; 23; 23а; 25; 32; 34а; 36а; 36; 37; 42а; 41; 43; 23/3; 45; 47; 44; 27; 59б/2; 59б; 59б/3; вл 51; 53; 53а; 59а; 59в; 121; 120; ст 23а; вл. 63/1; 30; частный сектор - ул. Фурманова; ул. Земная; ул. Кленовая; ул. Дорожная; ул. Зареченская.
27 марта с 00:00 до 06:00 на сетях водоснабжения возможно снижение давления, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ по пр. Победы, ул. Б. Хмельницкого, ул. Депутатская, ул. Доватора, ул. Мичурина, ул. Неделина, ул. Гоголя, ул. Папина, ул. Ю.Натуралистов, ул. У.Громовой, ул. Перова, ул. Биологическая, ул. Урожайная, ул. Мирная, ул. Союзная, ул. Терешковой, ул. Крайняя, ул. 8 Марта, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. М. Горького, ул. Толстого, ул. Ворошилова, ул. Малые Ключи, пл. Театральная, ул. Фрунзе, ул. Скороходова, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, ул. Торговая, пл. Торговая, ул. Коммунальная, ул. Барашева, пл. Коммунальная, ул. Костенко, ул. 40 лет Советской Армии.
Тем временем
Важная новость из мира науки для всех курильщиков: «Курение отцов повышает риск развития врожденных пороков сердца у детей».
Это установили ученые из Китая. Причем, что характерно, тяга к курению у женщин, по уверению азиатских медиков, не так фатальна. Вот в чем суть этого конфликта отцов и детей: мужчины должны тщательно оберегать свой генетический материал, а не только подсчитывать каждый драгоценный сантиметр «хозяйства».
Впрочем, некоторые отцы делают свой выбор так: ах так?! ну и нафиг этих детей! Специально для таких, не заботящихся о том, кто им в старости принесет стакан воды, изобретена мужская противозачаточная таблетка.
Лекарство изобрели в Америке и уже испытывали на добровольцах. Правда, некоторые испытуемые жаловались на побочные эффекты – ослабление либидо и признаки небольшой эректильной дисфункции (ужас).
Нету в мире совершенства, и не будет, вот какой напрашивается вывод. Невозможно срывать лишь одни плоды удовольствий, обязательно расплатишься или слабым потомством, или, прости Господи, эректильной дисфункцией.
И только одно занятие не влечет никакого вреда – посещение новостного портала GOROD48. Мы всегда вам рады и приглашаем быть с нами в этот день и в любой из дальнейших. Хорошего дня!
Что мы знаем о театре, кроме того, что он начинается с вешалки и символом его являются две гиперэмоциональные маски? По-настоящему культурного человека в театре сразу можно определить: он не чавкает, когда закусывает в буфете.
В театре нужно притворяться личностью сложной, возвышенной и тонкой, будь то пекинская опера, японский кабуки, тамбовский драмтеатр или выступление писклявого Петрушки на ярмарке. Надо смотреть на сцену прищурившись и сделав брови домиком, иногда многозначительно кашлять. Никто не должен догадываться, что вы в иные моменты осмысливаете итоги жеребьевки на Чемпионате мира по футболу, прикидываете в уме количество и цену обоев для кухни, пытаетесь тихонько поспать или просто пересчитываете свои пальцы на руках. Когда представление закончилось, нужно прикрыть на пару секунд глаза и задумчиво протянуть «ммда…». Селфи из храма искусств в соцсеть – обязательно. Подпись можно такую: «Какая глубина… Я потрясен!»
Держитесь наших рекомендаций, и вы в мире искусства никогда не потеряетесь.
Музыкальная пауза
Пускай круто нас иногда заносит, но душа чуда сейчас просит. Именно поэтому мы полюбили с первого просмотра вот этот новый клип группы «Би-2».
Осадки в Липецке: мокрые и еще мокрее
По народному календарю сегодня Венедиктов день или Скотник. Пора выводить на двор скотину, чистить ее и заговаривать от дурного глаза. «На Скотника не ленись – скотинке поклонись», - советовала пословица.
В Липецке сегодня не так уж холодно – небольшой разбег от 1 градуса морозы до 2 градусов тепла. Осадки в виде мокрого снега и дождя ненадолго утихнут, но лишь для того, чтобы чуть погодя вернуться снова. Это все Атлантика со своими циклонами.
Транспорт
Кому доброе утро, а кому - дорожные пробки. Если вы спешите по делам, то стоит сторониться проезда по улицам Советская, Гагарина, Терешковой, Катукова, Зегеля, проспектам Победы и 60 лет СССР.
В некоторых районах Липецка проблемы с питьевой водой
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
27 марта с 10:00 до 20:00 по ул. Доватора, 10б; 4; 6; 8; 16а; 16; 59; 61; ул. Крылова, 63; 63а; ул. Папина, 17б; 17; 6; 8; 9; 1в; пр. Победы, 22; ул. Ю. Натуралистов, 1; 11; 15; 3; 5; 7; 9; 12а, ул. Союзная, 6; частный сектор: ул. Союзная; ул. Мирная; ул. Урожайная; ул. Биологическая; ул. Перова; ЦТП ПАО «Квадра», ул. Спиртзаводская, 1; 3; 5; 7; 9а; 11; 4; 10; 12; 1а; пл. Мира, 1; 1а; 1б; 1г; 1в; ул. Инженерная, 3; 5; 5а; Осенний проезд, 1; 3; 5; 7; 2; 4; 6; 2а; 8; 6а;10; 12; 14; ул. Фурманова, 21; 23; 23а; 25; 32; 34а; 36а; 36; 37; 42а; 41; 43; 23/3; 45; 47; 44; 27; 59б/2; 59б; 59б/3; вл 51; 53; 53а; 59а; 59в; 121; 120; ст 23а; вл. 63/1; 30; частный сектор - ул. Фурманова; ул. Земная; ул. Кленовая; ул. Дорожная; ул. Зареченская.
27 марта с 00:00 до 06:00 на сетях водоснабжения возможно снижение давления, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ по пр. Победы, ул. Б. Хмельницкого, ул. Депутатская, ул. Доватора, ул. Мичурина, ул. Неделина, ул. Гоголя, ул. Папина, ул. Ю.Натуралистов, ул. У.Громовой, ул. Перова, ул. Биологическая, ул. Урожайная, ул. Мирная, ул. Союзная, ул. Терешковой, ул. Крайняя, ул. 8 Марта, ул. Советская, ул. Первомайская, ул. М. Горького, ул. Толстого, ул. Ворошилова, ул. Малые Ключи, пл. Театральная, ул. Фрунзе, ул. Скороходова, ул. Пушкина, ул. Октябрьская, ул. Торговая, пл. Торговая, ул. Коммунальная, ул. Барашева, пл. Коммунальная, ул. Костенко, ул. 40 лет Советской Армии.
Тем временем
Важная новость из мира науки для всех курильщиков: «Курение отцов повышает риск развития врожденных пороков сердца у детей».
Это установили ученые из Китая. Причем, что характерно, тяга к курению у женщин, по уверению азиатских медиков, не так фатальна. Вот в чем суть этого конфликта отцов и детей: мужчины должны тщательно оберегать свой генетический материал, а не только подсчитывать каждый драгоценный сантиметр «хозяйства».
Впрочем, некоторые отцы делают свой выбор так: ах так?! ну и нафиг этих детей! Специально для таких, не заботящихся о том, кто им в старости принесет стакан воды, изобретена мужская противозачаточная таблетка.
Лекарство изобрели в Америке и уже испытывали на добровольцах. Правда, некоторые испытуемые жаловались на побочные эффекты – ослабление либидо и признаки небольшой эректильной дисфункции (ужас).
Нету в мире совершенства, и не будет, вот какой напрашивается вывод. Невозможно срывать лишь одни плоды удовольствий, обязательно расплатишься или слабым потомством, или, прости Господи, эректильной дисфункцией.
И только одно занятие не влечет никакого вреда – посещение новостного портала GOROD48. Мы всегда вам рады и приглашаем быть с нами в этот день и в любой из дальнейших. Хорошего дня!
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Откровенно глуповатый текст