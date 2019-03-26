сегодня, 16:51
Toyota и Lamborghini выступили против регистрации бренда Aurus в Европе
Компании Toyota, Lamborghini и Michelin выступили против регистрации бренда первой отечественной люксовой автокомпании Aurus в Европе.
Так, у Toyota есть компактный хетчбэк под названием Auris, у Lamborghini — люксовый кросcовер Urus, а у шинного гиганта Michelin — суббренд Taurus. В Минпромторге, который курирует проект через подведомственный автомобильный институт НАМИ (разработал автомобиль), не видят проблем из-за патентного спора.
В свою очередь эксперты отмечают, что есть риск, что российский Aurus придется переименовать для рынка Евросоюза. Источник, близкий к автомобильному институт НАМИ, сообщил «Известиям», что из-за спора перспективы европейских продаж «подвисли».