Из Липецкой области ненадолго уйдут осадки

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается характерная для данного сезона погода. Атмосферный фронт циклона с Атлантики задержится на территории Липецкой области еще на день, 27 марта, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут лишь местами.



28 марта, с ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Но уже 29 марта местами вновь ожидаются осадки — мокрый снег и дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 2 до 7 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие снег и мокрый снег, днем без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов мороза, днем от 3 до 5 градусов тепла.



День 27 марта стал самым теплым в Липецке в 1983 году, тогда в городе было +15 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 18 градусов мороза.



