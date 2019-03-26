Члены движения «Мы из Ельца» разыскивают родственников красноармейца

В Московской области, при поисковых работах в местах боев почти тридцать лет назад обнаружено захоронение погибшего ельчанина.

Сафонов Александр Анисимович жил в совхозе Воронецкий Елецкого района. Известно имя его жены жена — Сафонова Екатерина Тихоновна. Найден в деревне Посаденки, Волоколамского района Московской области еще в 1989 году. Но родственникам ничего не было известно о нем. Он считался без вести пропавшим.



- Как нам удалось установить, Сафонов Александр Анисимович, 1901 года рождения был призван в действующую армию в 1941 году Елецким РВК. По данным ЦАМО (Центрального архива министерства обороны) с 03.1943 г. и по настоящее время значится без вести пропавшим. Скорее всего, родным солдата до настоящего времени ничего не было известно о его судьбе. С большой долей вероятности можно утверждать, что Сафонов погиб во время Ржевско-Вяземской операции Красной Армии продолжавшейся в период со 2 по 31 марта 1943 года в которой безвозвратные потери нашей армии составили 38862 человека. А всего с учётом санитарных потерь РККА потеряла 138577 человек. К безвозвратным потерям отнесены убитые на поле боя, умершие от ран при эвакуации, пропавшие без вести и оказавшиеся в плену, к санитарным - раненые, контуженные, обожженные и обмороженные военнослужащие, которые были эвакуированы из районов боевых действий в армейские, фронтовые и тыловые госпиталя. Однако, если принять во внимание, что неизвестно сколько раненых вернулись в строй, сколько стали инвалидами, сколько умерли в госпиталях - общая цифра безвозвратных потерь теряет свои конкретные очертания, сообщил заместитель председателя патриотического движения «Мы из Ельца», Виктор Магомедханов.



Члены движения «Мы из Ельца» начали поиски родственников солдата.