Общество

сегодня, 15:18

Не работает светофор — пиши в Instagram

919
#светофор #отключение
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И об отключениях можно узнать там же.

Председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Липецка Алексей Бахтин рассказал GOROD48 о причинах отключения светофоров в городе. За последнюю неделю липчане жаловались на пробку на КТЗ, где вышли из строя все светофоры, на отключенные регулировщики в районе улиц Арктическая и Гагарина, Космнавтов, Горького и Советской. Сегодня светофоры отключились на перекрестке улиц 8 Марта и Терешковой: там произошло ДТП.




В чем же причина «саботажа» светофоров?

- Отключения светофоров происходят по трем причинам. Это, в первую очередь, плановые работы энергетиков. Во-вторых, светофор может выйти из строя из-за аварии или короткого замыкания, может перестать работать контроллер. В-третьих, причиной отключения может быть профилактика объекта, - перечисляет варианты Алексей Бахтин. - Например, на кольце Трубного завода и в районе Горького-Советская и площади Победы на прошлой неделе работали энергетики, поэтому снабжение светофоров было отключено. Здесь нет вины оборудования.

Липчан всегда стараются заранее извещать о профилактических или аварийных работах. Поступающая от энергетиков информация публикуется на сайте городской администрации. А вот об авариях заранее никогда не знаешь. Тогда липчан извещают по мере возможности.
Оперативную информацию об отключении светофоров можно найти в Instagram Алексея Бахтина, и туда же написать, если вы видите неработающий регулировщик.



Кроме того, информацию можно передать в диспетчерскую (27-45-62, 50–50–00 ), управление главного смотрителя (21‑10-20), управление благоустройства (23-93-07).

- С середины апреля до середины сентября липецкие светофоры будут проходить профилактику. Мы будем ремонтировать или заменять оборудование, а также проводить техническое обслуживание. Постараемся проводить эти работы и отключать светофоры ночью, чтобы не доставлять неудобства жителям Липецка, - говорит о планах Алексей Бахтин. 
919
#светофор #отключение
1

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