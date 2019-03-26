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Не работает светофор — пиши в Instagram
И об отключениях можно узнать там же.
В чем же причина «саботажа» светофоров?
- Отключения светофоров происходят по трем причинам. Это, в первую очередь, плановые работы энергетиков. Во-вторых, светофор может выйти из строя из-за аварии или короткого замыкания, может перестать работать контроллер. В-третьих, причиной отключения может быть профилактика объекта, - перечисляет варианты Алексей Бахтин. - Например, на кольце Трубного завода и в районе Горького-Советская и площади Победы на прошлой неделе работали энергетики, поэтому снабжение светофоров было отключено. Здесь нет вины оборудования.
Липчан всегда стараются заранее извещать о профилактических или аварийных работах. Поступающая от энергетиков информация публикуется на сайте городской администрации. А вот об авариях заранее никогда не знаешь. Тогда липчан извещают по мере возможности.
Оперативную информацию об отключении светофоров можно найти в Instagram Алексея Бахтина, и туда же написать, если вы видите неработающий регулировщик.
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ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ . . #ДОРОГИ48 . . Обращаем внимание, что светофорные объекты на "Кольце трубного завода", на пересечении улиц Гагарина - Титова, улиц Советская - Терешковой, улиц Терешковой - 8 марта отключены до 17:00 в связи с проведение работ ЛГЭК!!!
Кроме того, информацию можно передать в диспетчерскую (27-45-62, 50–50–00 ), управление главного смотрителя (21‑10-20), управление благоустройства (23-93-07).
- С середины апреля до середины сентября липецкие светофоры будут проходить профилактику. Мы будем ремонтировать или заменять оборудование, а также проводить техническое обслуживание. Постараемся проводить эти работы и отключать светофоры ночью, чтобы не доставлять неудобства жителям Липецка, - говорит о планах Алексей Бахтин.