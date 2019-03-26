Происшествия

сегодня, 13:34

Суд арестовал сокольского стрелка

7 1608
#убийство
Суд арестовал сокольского стрелка

Перед кровавой разборкой убийца и его жертвы объезжали Сокол в поисках закладок синтетических наркотиков.

Сегодня Правобережный суд Липецка арестовал 20-летнего подозреваемого в расстреле своих знакомых из травматического пистолета. Под стражей парень пробудет до 25 мая.

Напомним, что следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в отношении арестованного по факту причинения огнестрельных ранений двум жителям Липецка на территории садоводческого товарищества уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям УК РФ: по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («угон автомобиля»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»).

По данным следствия, вечером 24 марта на территории СНТ «Трубник» подозреваемый произвел несколько выстрелов в 25-летнего парня и 30-летнюю женщину. От полученных ранений головы мужчина скончался, а женщине с ранением шеи удалось скрыться. Стрелок сел за руль автомобиля потерпевшего и покинул место преступления. Подозреваемого задержали утром в понедельник в его квартире.

По данным GOROD48, 20-летний арестованный - цыган. В ночь совершения преступления троица колесила по Соколу в поисках мест закладок синтетических наркотиков. Не найдя их, водитель автомобиля разругался со своим младшим товарищем, заявив, что сдаст его полиции. В ответ тот выхватил пистолет и выстрелом в затылок убил водителя и попытался убить его спутницу.

После задержания стрелок раскаялся в содеянном и дал признательные показания.
7 1608
#убийство

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вопрос моте

45 минут назад
Мотя?! Ты за что же такое задолжал полиции? Она тебе реально чем то помогает или только обещает? Ты подумай об этом!
ответить

гость

47 минут назад
Так со стукачами и сексотами так всегда поступали. А при Иване Грозном на кол сажали жопой. Зачем он сам себе приговор вынес такими словами?
ответить

К

57 минут назад
Его тоже нужно расстлелять.Что за самосуд?Что можно убивать за то,что сказали,что сдадут??? Кирюхе было всего 23.Покойся с миром...
ответить

Он

сегодня, 13:48
Они падлы когда у них ломка, доже вены себе перегрызают.
ответить

ромал

сегодня, 13:47
ай нане нане нане
ответить

Ненавижу наркоманов

сегодня, 13:44
Надеюсь что его еще до суда посадят на кол!
ответить

Мотя

сегодня, 13:44
Сдай нарика полиции! Это твой долг!
ответить

Еще в рубрике

Тверской суд Москвы арестовал руководителей липецкого станкостроительного предприятия
#арест
15
Тверской суд Москвы арестовал руководителей липецкого станкостроительного предприятия

56 минут назад

Происшествия
4-месячный ребенок умер на месте страшной аварии в центре Липецка
#авария
64
4-месячный ребенок умер на месте страшной аварии в центре Липецка

сегодня, 13:10

Происшествия
В столкновении на площади Петра пострадали 4-месячный ребенок и женщина
#авария #ДТП
23
В столкновении на площади Петра пострадали 4-месячный ребенок и женщина

сегодня, 12:58

Происшествия
На площади Петра фура врезалась в легковушку
#авария #ДТП
11
На площади Петра фура врезалась в легковушку

сегодня, 12:39

Происшествия
В природном заказнике задержали браконьера
#браконьерство
8
В природном заказнике задержали браконьера

сегодня, 12:19

Происшествия
Приговор депутату Липецкого городского Совета Сергею Тонких устоял в апелляционной инстанции
#Сергей Тонких #Липецкий горсовет
10
Приговор депутату Липецкого городского Совета Сергею Тонких устоял в апелляционной инстанции

сегодня, 11:03

Происшествия