Происшествия
сегодня, 13:34
Суд арестовал сокольского стрелка
Перед кровавой разборкой убийца и его жертвы объезжали Сокол в поисках закладок синтетических наркотиков.
Сегодня Правобережный суд Липецка арестовал 20-летнего подозреваемого в расстреле своих знакомых из травматического пистолета. Под стражей парень пробудет до 25 мая.
Напомним, что следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в отношении арестованного по факту причинения огнестрельных ранений двум жителям Липецка на территории садоводческого товарищества уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям УК РФ: по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («угон автомобиля»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»).
По данным следствия, вечером 24 марта на территории СНТ «Трубник» подозреваемый произвел несколько выстрелов в 25-летнего парня и 30-летнюю женщину. От полученных ранений головы мужчина скончался, а женщине с ранением шеи удалось скрыться. Стрелок сел за руль автомобиля потерпевшего и покинул место преступления. Подозреваемого задержали утром в понедельник в его квартире.
По данным GOROD48, 20-летний арестованный - цыган. В ночь совершения преступления троица колесила по Соколу в поисках мест закладок синтетических наркотиков. Не найдя их, водитель автомобиля разругался со своим младшим товарищем, заявив, что сдаст его полиции. В ответ тот выхватил пистолет и выстрелом в затылок убил водителя и попытался убить его спутницу.
После задержания стрелок раскаялся в содеянном и дал признательные показания.
Напомним, что следственным отделом по Правобережному округу Липецка СУ СК России по Липецкой области в отношении арестованного по факту причинения огнестрельных ранений двум жителям Липецка на территории садоводческого товарищества уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям УК РФ: по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство двух лиц»), ч. 1 ст. 166 УК РФ («угон автомобиля»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»).
По данным следствия, вечером 24 марта на территории СНТ «Трубник» подозреваемый произвел несколько выстрелов в 25-летнего парня и 30-летнюю женщину. От полученных ранений головы мужчина скончался, а женщине с ранением шеи удалось скрыться. Стрелок сел за руль автомобиля потерпевшего и покинул место преступления. Подозреваемого задержали утром в понедельник в его квартире.
По данным GOROD48, 20-летний арестованный - цыган. В ночь совершения преступления троица колесила по Соколу в поисках мест закладок синтетических наркотиков. Не найдя их, водитель автомобиля разругался со своим младшим товарищем, заявив, что сдаст его полиции. В ответ тот выхватил пистолет и выстрелом в затылок убил водителя и попытался убить его спутницу.
После задержания стрелок раскаялся в содеянном и дал признательные показания.
вопрос моте
гость
К
Он
ромал
Ненавижу наркоманов
Мотя