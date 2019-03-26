Происшествия

16 минут назад

В столкновении на площади Петра пострадали 4-месячный ребенок и женщина

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#авария #ДТП
В столкновении на площади Петра пострадали 4-месячный ребенок и женщина

Автомобиль "ВАЗ" превратился в груду железа.

Сегодня на площади Петра Великого в Липецке столкнулись автомобиль "ВАЗ-2114" и большегруз. После удара легковушка врезалась в бетонный столб.

По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" и грузовик двигались в направлении Левобережья. Фура подмяла легковушку, протащила несколь ко метров и впечатала в столб.

В аварии пострадали три человека, находившихся в "ВАЗе". Водитель, четырехмесячный ребенок и женщина. Пострадавших из салона легкового автомобиля извлекали спасатели с помощью гидроинструментов. Женщину и ребенка отправили в больницу. Водителя "ВАЗа" осматривают врачи "скорой".




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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Гость

1 минуту назад
Да что с ребенком
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4 минуты назад
там по идее запрещено грузовому транспорту быть
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Гость

5 минут назад
Что с ребёнком????
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