Происшествия
16 минут назад
В столкновении на площади Петра пострадали 4-месячный ребенок и женщина
Автомобиль "ВАЗ" превратился в груду железа.
Сегодня на площади Петра Великого в Липецке столкнулись автомобиль "ВАЗ-2114" и большегруз. После удара легковушка врезалась в бетонный столб.
По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" и грузовик двигались в направлении Левобережья. Фура подмяла легковушку, протащила несколь ко метров и впечатала в столб.
В аварии пострадали три человека, находившихся в "ВАЗе". Водитель, четырехмесячный ребенок и женщина. Пострадавших из салона легкового автомобиля извлекали спасатели с помощью гидроинструментов. Женщину и ребенка отправили в больницу. Водителя "ВАЗа" осматривают врачи "скорой".
По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" и грузовик двигались в направлении Левобережья. Фура подмяла легковушку, протащила несколь ко метров и впечатала в столб.
В аварии пострадали три человека, находившихся в "ВАЗе". Водитель, четырехмесячный ребенок и женщина. Пострадавших из салона легкового автомобиля извлекали спасатели с помощью гидроинструментов. Женщину и ребенка отправили в больницу. Водителя "ВАЗа" осматривают врачи "скорой".
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