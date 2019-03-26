В природном заказнике задержали браконьера

Браконьер ловил рыбу сетями в верховьях Матыры. Причем попался за этим занятием уже не первый раз.

24 марта около 5 часов утра сотрудниками управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области на акватории Матырского водохранилища в границах природного заказника «Верховье Матырского водохранилища» задержан гражданин производивший лов рыбы запрещенными орудиями лова - рыболовными сетями.Незаконный вылов рыбы запрещенными орудиями лова на особоохраняемых природных территориях предусматривает уголовную ответственность в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ и наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.Материалы по данному делу переданы сотрудникам полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов.В 2018 году данный гражданин был осужден по статье 256 УК РФ за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов на особоохраняемой природной территории и ему назначено наказание в размере семи месяцев исправительных работ с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства, сообщили в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.