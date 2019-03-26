Происшествия

54 минуты назад

В природном заказнике задержали браконьера

5 658
#браконьерство
В природном заказнике задержали браконьера

Браконьер ловил рыбу сетями в верховьях Матыры. Причем попался за этим занятием уже не первый раз.

24 марта около 5 часов утра сотрудниками управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области на акватории Матырского водохранилища в границах природного заказника «Верховье Матырского водохранилища» задержан гражданин производивший лов рыбы запрещенными орудиями лова  - рыболовными сетями.

Незаконный вылов рыбы запрещенными орудиями лова на особоохраняемых природных территориях предусматривает уголовную ответственность в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ и наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Материалы по данному делу переданы сотрудникам полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов.

В 2018 году данный гражданин был осужден по статье 256 УК РФ за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов на особоохраняемой природной территории и ему назначено наказание в размере семи месяцев исправительных работ с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства, сообщили в управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

Фото: twitter.com/yeisk24
5 658
#браконьерство

Комментарии (5)

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Мотя

4 минуты назад
Сто пудов заразный рыбными паразитами, которые повлияли на его мозг. Паразит говорит браконьеру, иди и полови рыбку и съешь. Ты будешь моим контейнером теплым с постоянной температурой. Ты заразишь сушеной рыбкой еще сотни людей. Круговорот паразитов в природе
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Отпетушитель

9 минут назад
Судя по тексту брак является злостным рецидивистом и никак не хочет становиться на путь исправления поэтому помочь ему сможет исключительно посадка на пару годиков и петушение лишним не будет.
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?

12 минут назад
Как фамилия браконьера?
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данковчанин

30 минут назад
Браконьеров, которые осуществлят лов рыбы сетями и электроудочками нужно наказывать только лишением свободы.
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Какой

30 минут назад
Негодяй
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