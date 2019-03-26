Общество

48 минут назад

Кредиторы «СУ-5» требуют продажи имущества застройщика

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#банкротство #СУ-5 #Михаил Захаров
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Кредиторы «СУ-5» требуют продажи имущества застройщика

На собрании было решено ходатайствовать о конкурсном производстве.

Собрание кредиторов ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» приняло решение обратиться в Арбитражный суд региона с ходатайством о признании компании банкротом и введении конкурсного производства. Это означает, что кредиторы требуют продажи имущества скандального застройщика. Ходатайство уже направлено в липецкий арбитраж. Следующее заседание по делу ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» запланировано на 3 апреля.

Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано прошлой осенью кредиторами компании. Первыми в суд пришли представители «Зеленхоза» и налоговой инспекции. Сейчас в списке кредиторов шесть организаций. За компанией только почти 1,5 млн рублей неоплаченных налогов и взносов. В декабре в «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было введено наблюдение.

Финансовые проблемы преследуют «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель Совета директоров ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой-М» Михаил Захаров прошлым летом заявил о продаже всех своих активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский». Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. Дома дольщиков достраивает компания из Орловской области.
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#банкротство #СУ-5 #Михаил Захаров
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