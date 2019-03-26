В Липецке возбуждено уголовное дело о порче автомобиля жителя Воронежа

У «Тойота РАФ-4» проткнули колеса и исцарапали кузов.

Прокуратура Советского района Липецка добилась возбуждения уголовного дела по факту умышленного повреждения имущества.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, в территориальный отдел полиции поступило заявление жителя города Семилуки Воронежской области о повреждении его автомобиля «Тойота РАФ-4». 27 января мужчина оставил свой автомобиль на одной из липецких стоянок, а 1 февраля обнаружил, что оба передних колеса автомобиля порезаны, на кузове - множественные царапины.



По результатам проверки органом дознания неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.



Однако с таким решением не согласился прокурор района.



В ходе прокурорской проверки законности процессуального решения, принятого органом дознания, собственник автомобиля предоставил документы, подтверждающие стоимость поврежденного имущества, пояснив что ущерб является для него значительным.



Таким образом, имелись достаточные данные, указывающие на наличие в действиях неустановленного лица признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).



В этой связи процессуальное решение органа дознания признано незаконным и отменено, а материалы проверки направлены в орган дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.



В настоящее время дознавателем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ.







