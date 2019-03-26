В Липецкой области стало на 9,6% меньше наркоманов

За последние пять лет заболеваемость снизилась на 18,2%.

На заседании антинаркотической комиссии был рассмотрен доклад о наркоситуации в Липецкой области за 2018 год. Проведённый анализ показал, что принятые меры способствовали оздоровлению наркоситуации в регионе, указывает управление административных органов Липецкой области. По данным областного наркодиспансера, заболеваемость наркоманией за год в регионе сократилась на 9,6%, а за последние 5 лет – на 18,2%. По итогам 2018 года наибольшее улучшение наркоситуации отмечено в Грязинском, Данковском и Липецком районах.



В 2018 году выявлено 1514 наркопреступлений, 1441 административное правонарушение. Из незаконного оборота изъято свыше 47 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено и ликвидировано 149 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений площадью свыше 12 000 квадратных метров.



В 2018 году рамках государственных программ на профилактику развития наркозависимости и социальную реабилитацию лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, в общей сложности из бюджета Липецкой области выделено около 9,2 млн рублей.