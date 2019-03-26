Общество

41 минуту назад

В Липецкой области стало на 9,6% меньше наркоманов

5 212
#наркомания
В Липецкой области стало на 9,6% меньше наркоманов

За последние пять лет заболеваемость снизилась на 18,2%.

На заседании антинаркотической комиссии был рассмотрен доклад о наркоситуации в Липецкой области за 2018 год. Проведённый анализ показал, что принятые меры способствовали оздоровлению наркоситуации в регионе, указывает управление административных органов Липецкой области. По данным областного наркодиспансера, заболеваемость наркоманией за год в регионе сократилась на 9,6%, а за последние 5 лет – на 18,2%. По итогам 2018 года наибольшее улучшение наркоситуации отмечено в Грязинском, Данковском и Липецком районах.

В 2018 году выявлено 1514 наркопреступлений, 1441 административное правонарушение. Из незаконного оборота изъято свыше 47 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Выявлено и ликвидировано 149 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений площадью свыше 12 000 квадратных метров.

В 2018 году рамках государственных программ на профилактику развития наркозависимости и социальную реабилитацию лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, в общей сложности из бюджета Липецкой области выделено около 9,2 млн рублей.
5 212
#наркомания

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Васек

6 минут назад
Вы что то путаете господа статисты,наркомания выросла на 9.6 процентов,просто вы сами себе статистику регулируете,потому что менты вообще работать перестали !!! Вам не выгодно иметь большой процент наркоманов в регионе
ответить

Дед

15 минут назад
Вранье если учесть что 2/3 молодняка сосут травку
ответить

Нафик

18 минут назад
Повымерали все очень просто. Ведь наркотики это не только кайф в твоей жизни, но и очень быстрая смерть
ответить

Мотя

24 минуты назад
Ширнулся- утратил на 5 лет связь с Торсионным полем. Выпил стакан водки или самогона- утратил свзяб на 3 года. Вот почему совершаются безумные преступления! Вам пока рано еще знать о торсионных полях. Вы даже в Квантовом переходе Вселенной не разобрались, о чем я вас, дебилов предупреждала
ответить

Ха

39 минут назад
Ясен хер! Этот вывод из вчерашней статьи можно сделать!
ответить

Еще в рубрике

Бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких подал заявление о сложении депутатских полномочий
#дольщики #«Эксстроймаш» #Сергей Тонких
5
Бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких подал заявление о сложении депутатских полномочий

20 минут назад

Общество
В Липецкой области открывается сезон весенней охоты
#охота
5
В Липецкой области открывается сезон весенней охоты

47 минут назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро #Липецк!
8
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Предприниматели Липецкой области стали оформлять патенты чаще
#патенты #налоги
12
Предприниматели Липецкой области стали оформлять патенты чаще

вчера, 17:56

Общество
На Матыре под лёд провалился человек
#спасение
12
На Матыре под лёд провалился человек

вчера, 17:54

Общество
Лучшего актера и актрису театра выберут зрители
#конкурс #театр #голосование
3
Лучшего актера и актрису театра выберут зрители

вчера, 17:46

Общество