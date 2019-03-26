Липецкие автоинспекторы за сутки выявили больше тысячи нарушений правил дорожного движения

За прошедшие сутки на дорогах области не произошло ДТП с пострадавшими.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 марта на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1133 нарушения правил дорожного движения.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли шестерых водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 56 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 767 случаев превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.