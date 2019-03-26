Происшествия

47 минут назад

Липецкие автоинспекторы за сутки выявили больше тысячи нарушений правил дорожного движения

2 413
#Авария #ДТП
Липецкие автоинспекторы за сутки выявили больше тысячи нарушений правил дорожного движения

За прошедшие сутки на дорогах области не произошло ДТП с пострадавшими.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 марта на дорогах Липецкой области сотрудники ГИБДД выявили 1133 нарушения правил дорожного движения.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли шестерых водителей.

За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 56 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 767 случаев превышения скорости.

Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

2 413
#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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такСИСТКА анжелика

14 минут назад
К нам бы в таксоси нарушения кругом ,эти агрегаторы это уже одно нарушение ,а мы все равно таксосем ,и в чате звездим ,в школе не удалось,хоть у таксориков потусуюсь
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111

38 минут назад
Выгнали гибонов на дорогу начальнику на БМВ собирать
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