47 минут назад
Липецкие автоинспекторы за сутки выявили больше тысячи нарушений правил дорожного движения
За прошедшие сутки на дорогах области не произошло ДТП с пострадавшими.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли шестерых водителей.
За неиспользование ремней безопасности к административному наказанию сотрудники ГИБДД привлекли 56 автомобилистов. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 767 случаев превышения скорости.
Так же сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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