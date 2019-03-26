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Сожженный на трассе «Дон» автомобиль угнал 20-летний рецидивист

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#угон
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Сожженный на трассе «Дон» автомобиль угнал 20-летний рецидивист

24 марта около шести утра в Липецкой области на 376 километре трассы «Дон» сгорел автомобиль «Лада-211440». 

Полыхающую на обочине федеральной трассы  машину сняли на видео очевидцы.



«Вышли двое мужчин и сидели смотрели как горит автомобиль. Подъехала другая машина, их забрала. Уехали в неизвестном направлении. Автомобиль остался гореть...», написал одна из них.

Как оказалось, сгоревшая машина была угнана из гаража в деревне Нечаево Задонского района и принадлежала 63-летнему мужчине. Полицейские задержали подозреваемого в угоне - 20-летнего жителя Задонска. Несмотря на возраст у парня уже несколько судимостей и одна из них за угон.

- По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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#угон
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Комментарии (5)

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Kot Begemot

6 минут назад
Нестер, Уваркина встряхнет болото - это точно. А большего и не надо
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Имя

14 минут назад
Это от того, что у нас угон приравнен к мелкому * . Все берут покататься, без злого умысла. А давали бы угонщику десяточку на первый раз - ключи можно было бы из машины и не вытаскивать и не запирать.
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непонятно

23 минуты назад
Нестер, это же область, Артамонов должен справится
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Нестер

45 минут назад
Вот скажите мне с этим будет справляться Уваркина на посту мэра?
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Kot Begemot

46 минут назад
Очень жалко, что угонщики не сгорели в ней
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