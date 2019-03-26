Происшествия
сегодня, 08:57
Сожженный на трассе «Дон» автомобиль угнал 20-летний рецидивист
24 марта около шести утра в Липецкой области на 376 километре трассы «Дон» сгорел автомобиль «Лада-211440».
Полыхающую на обочине федеральной трассы машину сняли на видео очевидцы.
«Вышли двое мужчин и сидели смотрели как горит автомобиль. Подъехала другая машина, их забрала. Уехали в неизвестном направлении. Автомобиль остался гореть...», написал одна из них.
Как оказалось, сгоревшая машина была угнана из гаража в деревне Нечаево Задонского района и принадлежала 63-летнему мужчине. Полицейские задержали подозреваемого в угоне - 20-летнего жителя Задонска. Несмотря на возраст у парня уже несколько судимостей и одна из них за угон.
- По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
«Вышли двое мужчин и сидели смотрели как горит автомобиль. Подъехала другая машина, их забрала. Уехали в неизвестном направлении. Автомобиль остался гореть...», написал одна из них.
Как оказалось, сгоревшая машина была угнана из гаража в деревне Нечаево Задонского района и принадлежала 63-летнему мужчине. Полицейские задержали подозреваемого в угоне - 20-летнего жителя Задонска. Несмотря на возраст у парня уже несколько судимостей и одна из них за угон.
- По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Kot Begemot
Имя
непонятно
Нестер
Kot Begemot