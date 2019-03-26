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Из квартиры 80-летней пенсионерки вынесли 90 000 рублей

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#кража
Из квартиры 80-летней пенсионерки вынесли 90 000 рублей

Пожилая женщина пустила к себе незнакомок.

25 марта в Липецке на улице Индустриальной из квартиры 80-летней женщины вынесли 90 000 рублей.

- Пенсионерка пустила к себе незнакомых женщин, предложивших товары на продажу, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - После их ухода хозяйка квартиры заметила пропажу сбережений - 90 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступниц.

 
1 469
#кража

Комментарии (1)

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Kot Begemot

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