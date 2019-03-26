Происшествия
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Из квартиры 80-летней пенсионерки вынесли 90 000 рублей
Пожилая женщина пустила к себе незнакомок.
25 марта в Липецке на улице Индустриальной из квартиры 80-летней женщины вынесли 90 000 рублей.
- Пенсионерка пустила к себе незнакомых женщин, предложивших товары на продажу, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - После их ухода хозяйка квартиры заметила пропажу сбережений - 90 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступниц.
- Пенсионерка пустила к себе незнакомых женщин, предложивших товары на продажу, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - После их ухода хозяйка квартиры заметила пропажу сбережений - 90 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступниц.
Kot Begemot