Происшествия

38 минут назад

В Липецкой области пропала женщина

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#поиск пропавших
В Липецкой области пропала женщина
ЛООО "Поиск пропавших детей" распространил ориентировку о пропавшей женщине.

"18 марта около 17:00 ушла в селе Тележенка Липецкой области 58-летняя Валентина Николаевна Маркина. До настоящего момента её местонахождение не установлено",  сообщает "Поиск пропавших детей"
221
#поиск пропавших

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