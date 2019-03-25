Происшествия
38 минут назад
В Липецкой области пропала женщина
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ЛООО "Поиск пропавших детей" распространил ориентировку о пропавшей женщине.
"18 марта около 17:00 ушла в селе Тележенка Липецкой области 58-летняя Валентина Николаевна Маркина. До настоящего момента её местонахождение не установлено", сообщает "Поиск пропавших детей"
"18 марта около 17:00 ушла в селе Тележенка Липецкой области 58-летняя Валентина Николаевна Маркина. До настоящего момента её местонахождение не установлено", сообщает "Поиск пропавших детей"
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