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Доброе утро, Липецк!
На календаре 26 марта, вторник. Планета медленно, но верно меняет угол наклона и подставляет Солнцу тот бок, где находится Липецкая область.
Ровно в этот день в 2006 году начала работу социальная сеть «Одноклассники». Работа в офисах встала – все экраны горели оранжевым. Одни убедились, что их школьная любовь постарела и растолстела. Другие с досадой убеждались, что кроме них никто из бывших однокашников особо-то и не постарел и не растолстел. Соцсеть превратилась в выставку достижений и ярмарку тщеславия: фото автомобилей, фото отдыха на курортах, фото внуков, фото хорошо удавшихся пирогов, фото хорошо удавшегося маникюра. Сейчас это тихая гавань, в которой общаются в основном люди старшего поколения. Внуки на фотографиях все старше и старше.
А еще именно в этот день в 2000 году был впервые избран президентом России Владимир Путин. Но исполняющим обязанности главы страны он стал 31 декабря 1999 года. Получается, мы вступили в новый век с новым президентом, и 31 декабря этого года исполнится 20 лет как он управляет страной, то сам, то опосредовано, в качестве премьер-министра.
Музыкальная пауза
Мы еще не знаем, что принесет нам этот новый день, но знаем точно, что его полезно начать с хорошей музыки.
Циклоны Атлантики не унимаются
Сегодня, 26 марта, область снова во власти атмосферных циклонов с Атлантики, а это означает умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 до 2 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренные мокрый снег и дождь. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 1 до 6 градусов тепла.
Переобувать машины еще рано. А вообще всему нужно радоваться и за все благодарить. Между прочим, в 1918 году в Липецке было в этот день 19 градусов мороза. Совершенно контрреволюционная была погода.
Транспорт
На часах всего семь утра, а в городе начинают собираться пробки. Уже есть затруднения в движении в районе площади Революции, вокзала, кольца Трубного, Центрального рынка.
Лампочки потухли
В связи с производством ремонтных работ на сетях электроснабжения сегодня, 26 марта с 09:00 до 16:00 не будет электричества в жилых домах частного сектора по ул. Чехова, ул. Донская, ул. Степная, ул. Станиславского, ул. Волгоградская, ул. Бехтерева, ул. Красина, ул. Песчаная, ул. Седова, ул. Лазо, ул. Воронежская, ул. 1- ая Воронежская, ул. 2- ая Воронежская, ул. 3 Сентября, ул. Гвардейская.
Тем временем
Живем вот, ничего не подозреваем, ничто не предвещает, а оказывается, после марта всех ждут большие перемены.
Астролог Василиса Володина, та самая, которая хитренько улыбается и сыплет загадочными фразами в программе «Давай поженимся», объявила о том, что в начале марта Уран занял позицию в знаке Тельца. А Уран меняет знак раз в семь лет. Это значимое событие и ведет к большим переменам.
Самые большие перемены ждут Тельцов – буквально переворот в жизни. У Овнов – изменения в финансовой сфере (неизвестно, хорошие или плохие), Львы, возможно, сменят работу, Близнецов ждет некая встряска.
«Девы могут пересмотреть в этот период свое видение поездок, судебных дел и сферы образования. Представителей знака Весы Володина предупреждает о необходимости проявлять осторожность в ближайшее время.
Скорпионов ждет изменение в личной жизни, у Стрельцов поменяется ситуация со здоровьем. В жизнь Козерогов Уран может привнести «детскую тему». Водолеи смогут в ближайший период поменять место жительства и отношения с родителями. У Рыб, по мнению астролога, произойдет смена ближнего круга людей», - пишет источник. В общем, все будет как-то так. Но это не точно. Может, и не будет, и совсем не так. Но как теперь перестать об этом думать?!
Даже когда все зыбко, лишь одно неизменно в мире – мы, коллектив портала GOROD48, по-прежнему заняты сбором свежих новостей. Проведите этот день с нами!