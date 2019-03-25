Общество

сегодня, 17:18

В Липецке началась подготовка к двухмесячнику по уборке города

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#субботник #уборка
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В Липецке началась подготовка к двухмесячнику по уборке города

В департаменте ЖКХ города Липецка прошло расширенное заседание с управляющими компаниями областного центра, фондом капремонта, единым оператором ТКО по вопросам подготовки к проведению весеннего двухмесячника по уборке города. Заседание провел председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин. 

Снега на улицах все меньше, забот для коммунальщиков больше — с приходом весны вопросы чистоты городских улиц и дворов становятся актуальнее. Городские власти готовят постановление о проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке Липецка. «Снег сошел, и вы все прекрасно видите, сколько мусора  - буквально горы — прятались под сугробами. Сегодня весь этот беспорядок вышел наружу, и мы проводим последние приготовления к двухмесячнику, от управляющих компаний ждем график уборки. Пока мы получили необходимую информацию только от десяти компаний», - отметил Евгений Лепекин.

На возражения представителей некоторых управляющих компаний председатель департамента ответил — есть районы, где почва и тротуары просохли, уборку можно начинать хоть сейчас. «Город заполнен грязью, нам нужно его очистить — начинать уборку необходимо как можно скорее».

Он также отметил: необходимо следить за санитарным состоянием мусорных площадок. Жилищники, в свою очередь планируют проводить рейды по таким площадкам: в выходные дни возгорания мусора отмечались сразу на нескольких из них - Московская, Липовская, Космонавтов, Харьковская, причины пожаров устанавливаются. 

К концу недели будет принято решение, кто отвечает за вывоз веток и листвы — управляющие компании или единый региональный оператор. Тогда будет проще спрашивать ответственного — почему образовалась свалка и когда ее ликвидируют. Впрочем, уже сегодня дробилка у регионального оператора работает, здесь готовы принимать сухие ветви для утилизации. «Мы же со своей стороны полностью осуществим вырубку поросли и уборку дворовых территорий». 

Евгений Лепекин напомнил управляющим компаниям — необходимо проверить актуальность телефонов в квитанциях и на сайтах, обновить информацию при необходимости. «Некоторые компании переименовались, у кого-то поменялись телефоны, люди должны точно знать, куда обращаться, если возникли проблемы». 

Также продолжится работа по приведению в порядок фасадов зданий, где появляются объявления о закладках. 

10 727
#субботник #уборка
2

Комментарии (10)

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Липчанка

57 секунд назад
Район 47 ой школы и ст. переливания крови, какая грязь, мусор около железных гаражей и вокруг всех поблизости жилых домов. Там никогда никто ничего не убирал! Если туда дворник устроится, он убежит с испуга. Все там газоны, если их ими можно назвать, и дороги надо убирать всеми силами дворников ЖЕКа Вот пожалуйста, учителя школы, врачи переливания крови равнодушно из года в год терпят такое грязное неухоженное соседство, и жители этого района. Все привыкли к антисанитарии.
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город не убирается

2 минуты назад
фвы
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видимо

3 минуты назад
опять всем бюджетникам устроят субботники, бедные. и на выборы и на митинги и на уборку строем и забесплатно.
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Н

9 минут назад
Народ, не трынди, из платежек давно эту сумму убрали, в прошлом году..
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паша

15 минут назад
это минимум что власти могут сделать: обеспечить уборку города. желательно вообще не накапливать снег в кучах а вывозить его после снегопадов
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Народ

57 минут назад
У УК забрали вывоз мусора, а из платёжек не убрали графу. Народ все стерпит, мы же терпилы. Можем и 5 раз заплатить за одну и ту же услугу.
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МЕТЛА

сегодня, 17:49
Д.б. не двухмесячник а круглогодичник, т.е. 24/4/365 по уборке города. Коммунисты поливали все дороги по утрам, худо бедно техника работала. Куда все девается? Обычные пешеходные аллеи чистят только перед выборами или для показухи! Да сделайте зарплату побольше- наберите дворников, хватит уже тойоты камри и лексусы менять. Все соседи над нами смеются, город для транспортных и строительных опытов. Все только и смотрят куда уехать от таких космических зарплат и рабочих мест.
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во загадили

сегодня, 17:42
Народ сам во всём виноват. Чтсто там, где не сорят.
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Рефери

сегодня, 17:35
Не призывы глаголить надо,а наводить порядок жесткой рукой,или уходить с должности.
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ДАНКОВ

сегодня, 17:31
Левина заставить убирать улицы,а то 9000000 миллионов прожрал весь парк, за счёт людей, и не помер!
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