В Липецке началась подготовка к двухмесячнику по уборке города

В департаменте ЖКХ города Липецка прошло расширенное заседание с управляющими компаниями областного центра, фондом капремонта, единым оператором ТКО по вопросам подготовки к проведению весеннего двухмесячника по уборке города. Заседание провел председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин.

Снега на улицах все меньше, забот для коммунальщиков больше — с приходом весны вопросы чистоты городских улиц и дворов становятся актуальнее. Городские власти готовят постановление о проведении двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке Липецка. «Снег сошел, и вы все прекрасно видите, сколько мусора - буквально горы — прятались под сугробами. Сегодня весь этот беспорядок вышел наружу, и мы проводим последние приготовления к двухмесячнику, от управляющих компаний ждем график уборки. Пока мы получили необходимую информацию только от десяти компаний», - отметил Евгений Лепекин.



На возражения представителей некоторых управляющих компаний председатель департамента ответил — есть районы, где почва и тротуары просохли, уборку можно начинать хоть сейчас. «Город заполнен грязью, нам нужно его очистить — начинать уборку необходимо как можно скорее».



Он также отметил: необходимо следить за санитарным состоянием мусорных площадок. Жилищники, в свою очередь планируют проводить рейды по таким площадкам: в выходные дни возгорания мусора отмечались сразу на нескольких из них - Московская, Липовская, Космонавтов, Харьковская, причины пожаров устанавливаются.



К концу недели будет принято решение, кто отвечает за вывоз веток и листвы — управляющие компании или единый региональный оператор. Тогда будет проще спрашивать ответственного — почему образовалась свалка и когда ее ликвидируют. Впрочем, уже сегодня дробилка у регионального оператора работает, здесь готовы принимать сухие ветви для утилизации. «Мы же со своей стороны полностью осуществим вырубку поросли и уборку дворовых территорий».



Евгений Лепекин напомнил управляющим компаниям — необходимо проверить актуальность телефонов в квитанциях и на сайтах, обновить информацию при необходимости. «Некоторые компании переименовались, у кого-то поменялись телефоны, люди должны точно знать, куда обращаться, если возникли проблемы».



Также продолжится работа по приведению в порядок фасадов зданий, где появляются объявления о закладках.



