В Липецке скончался ветеран журналистики Игорь Сорокин

24 марта на 85-м году жизни скончался Сорокин Игорь Трофимович.

Сорокин Игорь Трофимович родился в Свердловске. Окончил Уральский политехнический институт имени С.М.Кирова по специальности «инженер-электрик». Работал в проектном институте в отделе по наладке электрооборудования заводов и на других предприятиях.



1962 году приглашен в Липецк как специалист для наладки и пуска в эксплуатацию оборудования новых крупных цехов расширяющегося Новолипецкого металлургического завода. Награжден нагрудным знаком «Отличник соцсоревнования Минмонтажспецстроя СССР», медалью «За трудовую доблесть» и Почетным знаком НЛМК.



В 1979 году Игорь Сорокин организовал в Липецке филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект», став его первым директором.



С 1980 году, наряду с основной работой, активно занимался журналистикой, краеведением, общественной и подвижнической деятельностью. В 1990 году был избран народным депутатом Липецкого городского Совета депутатов, возглавлял постоянную комиссию по культуре. Активно занимался вопросом передачи Христорождественского собора верующим и переводом из него Областного краеведческого музея в отдельное здание. Организатор, инициатор и ведущий первых в области Дней славянской письменности и культуры в 1992 и 1993 гг., XV международных Есенинских чтений в 1993 г.



Игорь Сорокин постоянно проводил большую патриотическую и воспитательную работу, являлся деятельным краеведом, сопредседателем международного есенинского общества «Радуница». Являлся инициатором восстановления, а с 1996 г. – председателем Фонда возрождения Липецкой исторической часовни Петра и Павла на площади Революции (возведена 20 декабря 2001 г.). За активную миссионерскую деятельность в России и зарубежье, личный вклад в объединение Русской Православной Церкви и Русской Зарубежной Церкви награжден памятной медалью «Митрополит Лавр» (2009).



В 1993 г. создает Всероссийскую историко-литературную, краеведческую и православно-христианскую народную газету «Русь Святая», первый номер которой вышел 15 апреля. С тех пор является ее главным редактором. «Русь Святая» стала первой просветительской православной газетой в России и первым периодическим изданием за всю историю Липецкого края, распространяемым по всей Российской Федерации.



В 1996 г. создал приложение к «Руси Святой» – народную лечебную газету «Лекарь». С 2002 года выпускает еще одну всероссийскую газету – «Народный лечебник». В 2003 г. создал и выпускает первый в России и в Липецком крае всероссийский журнал «Ежедневный церковно-народный календарь».



За особые заслуги, значительный личный вклад в развитие города Липецка Игорь Сорокин награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом Липецком» (2009). Лауреат премии Союза журналистов России.



Прощание с Игорем Сорокиным состоится в Храме Рождества Христова на ул.Арктическая 26 марта в 10.30.



