Происшествия

сегодня, 13:15

Липчанка признана виновной в хищении 150 тыс.рублей с банковского счета своей знакомой

3 526
#мошенничество
Липчанка признана виновной в хищении 150 тыс.рублей с банковского счета своей знакомой

Приговором Правобережного районного суда г. Липецка  жительница областного центра признана виновной в совершении хищения 150 тыс.рублей с банковского счета своей знакомой.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая, узнав о тяжелом материальном положении своей знакомой, посоветовала ей взять кредит, пообещав помочь в его оформлении. 

Подав заявку  на кредит, она предложила подруге отметить это мероприятие у нее дома.  

Во время употребления алкогольных напитков на мобильный телефон потерпевшей поступило СМС-сообщение об одобрении кредита.

"Гостеприимная " хозяйка, вызвалась снять денежные средства с банковского счета гостьи, поскольку та плохо себя почувствовала.

Забрав карту и узнав ПИН-код, подсудимая сняла со счета потерпевшей 150 000 рублей.

Вернувшись домой, она передала подруге только 24 000 рублей, объяснив, что банк одобрил кредит на такую сумму.

Однако и этими деньгами потерпевшая не смогла  воспользоваться, забыв их  в квартире подсудимой, которая  распорядилась ими в своих интересах. 

В ходе следствия  подсудимой было предъявлено обвинение по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража  с банковского счета, причинившая значительный материальный ущерб). 

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

В случае, если в течение испытательного срока условно осужденная будет нарушать общественный порядок, привлекаться к административной ответственности, не исполнять возложенные на неё судом обязанности, условное осуждение может быть отменено,  и она будет направлена в места лишения свободы для исполнения наказания, назначенного приговором суда, сообщает прокуратура Липецкой области.
3 526
#мошенничество

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сенсей

14 минут назад
Маткам дозволено воровать, убивать... Спроса с них нет, только условки. Матки должны плодить лимиту в рашке!
ответить

тупые

15 минут назад
Курицы
ответить

Самое главное не написали

35 минут назад
вернула ли она деньги и по сколько им лет
ответить

Еще в рубрике

Следственный Комитет назвал предварительные причины пожара в Конь Колодезе
#пожар #Конь Колодезь
5
Следственный Комитет назвал предварительные причины пожара в Конь Колодезе

сегодня, 12:34

Происшествия
В Липецкой области «заминировали» автостанцию
#учения
8
В Липецкой области «заминировали» автостанцию

сегодня, 11:09

Происшествия
В Липецке в аварии пострадали четверо детей
#дтп
В Липецке в аварии пострадали четверо детей

сегодня, 10:43

Происшествия
Семьи погибших в Конь-Колодезе получат от администрации Липецкой области по 500 тысяч рублей
#пожар #Конь Колодезь
13
Семьи погибших в Конь-Колодезе получат от администрации Липецкой области по 500 тысяч рублей

сегодня, 09:59

Происшествия
Трагедия в селе Конь-Колодезь стала самой крупной за последние 25 лет
#пожар #Конь Колодезь
7
Трагедия в селе Конь-Колодезь стала самой крупной за последние 25 лет

сегодня, 09:55

Происшествия
Липчанин угнал автомобиль и бросил его разбитым
#угон
1
Липчанин угнал автомобиль и бросил его разбитым

сегодня, 09:40

Происшествия