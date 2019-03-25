Липчанка признана виновной в хищении 150 тыс.рублей с банковского счета своей знакомой

Приговором Правобережного районного суда г. Липецка жительница областного центра признана виновной в совершении хищения 150 тыс.рублей с банковского счета своей знакомой.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая, узнав о тяжелом материальном положении своей знакомой, посоветовала ей взять кредит, пообещав помочь в его оформлении.



Подав заявку на кредит, она предложила подруге отметить это мероприятие у нее дома.



Во время употребления алкогольных напитков на мобильный телефон потерпевшей поступило СМС-сообщение об одобрении кредита.



"Гостеприимная " хозяйка, вызвалась снять денежные средства с банковского счета гостьи, поскольку та плохо себя почувствовала.



Забрав карту и узнав ПИН-код, подсудимая сняла со счета потерпевшей 150 000 рублей.



Вернувшись домой, она передала подруге только 24 000 рублей, объяснив, что банк одобрил кредит на такую сумму.



Однако и этими деньгами потерпевшая не смогла воспользоваться, забыв их в квартире подсудимой, которая распорядилась ими в своих интересах.



В ходе следствия подсудимой было предъявлено обвинение по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета, причинившая значительный материальный ущерб).



Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.



В случае, если в течение испытательного срока условно осужденная будет нарушать общественный порядок, привлекаться к административной ответственности, не исполнять возложенные на неё судом обязанности, условное осуждение может быть отменено, и она будет направлена в места лишения свободы для исполнения наказания, назначенного приговором суда, сообщает прокуратура Липецкой области.

