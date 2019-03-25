Общество
34 минуты назад
В дело с бассейном из фекалий вмешалась прокуратура
Руководителю управляющей компании внесено представление.
Прокуратура Правобережного района .Липецка провела проверку по публикации GOROD48 "Во многоэтажном доме образовался бассейн фекалий". Люди в погонах установили, что ООО «ГУК «Привокзальная» ненадлежаще исполняет свою работу.
Напомним, в феврале в редакцию GOROD48 обратился жилец дома №8 по улице 30 лет Октября (район улицы Шкатова) Павел. Липчанин пожаловался на бездействие городских коммунальщиков. Еще в новогодние праздники в подвале многоэтажного дома прорвало стояк канализации, там образовался целый бассейн густой коричневой массы: жалобы и многократные заявки в УК и ГЖИ должно эффекта не принесли.
Прокуратура установила, что управляющая организация своевременно не провела осушение подвала, что вызвало обоснованное недовольство жителей дома. Ненадлежащее исполнение обязанностей стало основанием для внесения в адрес директора ООО «ГУК «Привокзальная» представления с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в бездействии лиц. Исполнение требований представления взято на контроль.
Сейчас целостность трубопровода системы канализации восстановлена, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Напомним, в феврале в редакцию GOROD48 обратился жилец дома №8 по улице 30 лет Октября (район улицы Шкатова) Павел. Липчанин пожаловался на бездействие городских коммунальщиков. Еще в новогодние праздники в подвале многоэтажного дома прорвало стояк канализации, там образовался целый бассейн густой коричневой массы: жалобы и многократные заявки в УК и ГЖИ должно эффекта не принесли.
Прокуратура установила, что управляющая организация своевременно не провела осушение подвала, что вызвало обоснованное недовольство жителей дома. Ненадлежащее исполнение обязанностей стало основанием для внесения в адрес директора ООО «ГУК «Привокзальная» представления с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в бездействии лиц. Исполнение требований представления взято на контроль.
Сейчас целостность трубопровода системы канализации восстановлена, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
ух ты