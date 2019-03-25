В России

55 минут назад

Школьный преподаватель умер на уроке

273
#сердечный приступ
Школьный преподаватель умер на уроке

Мужчине было 66 лет.

В училище города Микуня в Усть-Вымском районе Республики Коми на уроке скончался педагог Владимир Соловьев. Он преподавал для детей историю и обществознание, имел звание почетного работника образования. Мужчине было 66 лет, сообщает издание «Первоисточник».

Сердечный приступ случился на первом уроке в классе. Учитель упал, в это время учащихся вывели из помещения, а мужчине начали оказывать первую помощь и вызвали скорую помощь. Педагог скончался еще до прибытия медиков.

В ситуации разбирается полиция.
273
#сердечный приступ

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