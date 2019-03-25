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Девятиклассники ждут ребенка

2 294
#беременность
Девятиклассники ждут ребенка

Беременность выяснилась случайно.

В первую городскую больницу Омска в прошлую пятницу с жалобами на боли в животе поступила 15-летняя пациентка. Врачи осмотрели ребенка установили у нее беременность. Ее срок - 2–3 недели. Живот у девочки заболел из-за угрозы выкидыша. Ученице 9-го оказали необходимую помощь, сообщает портал Om1.ru.

Девочка рассказала, что любит своего одноклассника. В конце февраля между ними начались интимные отношения. О контрацепции при дети не задумались.

Беременностью школьницы заинтересовалась полиция, так как отношения одноклассников подпадают под статью УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».
2 294
#беременность

Комментарии (2)

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48

43 минуты назад
ему тоже нет 16, ее надо сажать?
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48

43 минуты назад
ему тоже нет 16, ее надо сажать?
ответить

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