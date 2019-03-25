В России
сегодня, 11:41
Девятиклассники ждут ребенка
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Беременность выяснилась случайно.
В первую городскую больницу Омска в прошлую пятницу с жалобами на боли в животе поступила 15-летняя пациентка. Врачи осмотрели ребенка установили у нее беременность. Ее срок - 2–3 недели. Живот у девочки заболел из-за угрозы выкидыша. Ученице 9-го оказали необходимую помощь, сообщает портал Om1.ru.
Девочка рассказала, что любит своего одноклассника. В конце февраля между ними начались интимные отношения. О контрацепции при дети не задумались.
Беременностью школьницы заинтересовалась полиция, так как отношения одноклассников подпадают под статью УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».
Девочка рассказала, что любит своего одноклассника. В конце февраля между ними начались интимные отношения. О контрацепции при дети не задумались.
Беременностью школьницы заинтересовалась полиция, так как отношения одноклассников подпадают под статью УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».
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