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Запертые кошки начали есть друг друга из-за голода

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#зоозащита #кошки
Запертые кошки начали есть друг друга из-за голода

Животных бросили в квартире.

Семья из Нижнего Тагила забрала к себе пожилую родственницу после того, как женщина сломала шейку бедра. После этого в квартире женщины на улице Ильича на четыре месяца остались без присмотра 23 кошки. Животные были вынуждены есть трупы друг друга, чтобы выжить, рассказали TagilCity.ru местные зоозащитники. Сначала кошек прикармливали соседи хозяйки квартиры, но потом бросили их из-за недостатка финансов.

- Когда мы приехали в квартиру, зрелище было ужасным. Десять кошек погибли, соседка успела похоронить тела троих, но от остальных остались только лапки - выжившие кошки полностью обглодали трупы сородичей, - рассказали редакции TagilCity.ru зоозащитники.

Как пишет «Газета.ру», когда выжившим котам дали еду, они стали за нее бороться. Через несколько дней после спасения многие животные погибли из-за отказа почек и тяжелого состояния после стресса. Сейчас в тагильском приюте осталось только два кота. Они идут на поправку.

В полиции Нижнего Тагила организуют проверку по факту публикаций в СМИ о гибели кошек в запертой квартире, рассказали ИА «Все новости» в пресс-группе МВД. По данным силовиков, собранные материалы будут переданы для проверки участковому.
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#зоозащита #кошки

Комментарии (1)

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Нона

28 минут назад
Хороши же бабка и родственнички-живодеры. Иона наплевала, и они
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