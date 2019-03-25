Происшествия
сегодня, 11:09
В Липецкой области «заминировали» автостанцию
Хлевенская автостанция оцеплена полицией
Как сообщает группа «ВКонтакте» Хлевенского района, на автостанции проходят учения. По «легенде» учений – автостанция заминирована.
Работа правоохранителей, по данным сообщества, доставляет неудобства пассажирам.
«Народ суетится – пройти не могут», говорится в сообщении.
Работа правоохранителей, по данным сообщества, доставляет неудобства пассажирам.
«Народ суетится – пройти не могут», говорится в сообщении.
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НЕ ПАТРИОТ
))))
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