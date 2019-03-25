Происшествия

сегодня, 11:09

В Липецкой области «заминировали» автостанцию

4 2611
#учения
В Липецкой области «заминировали» автостанцию

Хлевенская автостанция оцеплена полицией

Как сообщает группа «ВКонтакте»  Хлевенского района, на автостанции проходят учения. По «легенде» учений – автостанция заминирована.

Работа правоохранителей, по данным сообщества, доставляет неудобства пассажирам.

«Народ суетится – пройти не могут», говорится в сообщении.



4 2611
#учения

Комментарии (4)

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...

2 минуты назад
НЕ ПАТРИОТ, ты текст читал? УЧЕНИЯ проводились.
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НЕ ПАТРИОТ

15 минут назад
Найти этого "минёра", да годков 10 впендюрить...
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))))

45 минут назад
Когда коту делать нечего...
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007

сегодня, 11:45
Кому нужна та она,капец
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