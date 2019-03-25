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12 минут назад
Составлен рейтинг доступности ипотеки по регионам России
Эксперты подсчитали долю семей, которая может позволить себе длительный заём.
Эксперты РИА Рейтинг провели исследование доступности ипотеки для семей из регионов России. При формировании рейтинга исследователи учитывали долю семей, которые могут себе позволить и повседневные расходы, и ежемесячный взнос по ипотеке с первоначальным взносом в 30% за двухкомнатную квартиру среднего качества площадью 60 квадратных метров.
Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа стали лидерами по доступности ипотеки. Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Ненецкий автономный округ (51,9%), который по сравнению с 2018 годом поднялся на одну позицию, и Мурманская область (44,9%). Жители этих регионов, по данным экспертов, имеют больше возможностей приобрести жилье в ипотеку из-за относительно высокого заработка и невысоких средних цен на недвижимость. В аутсайдерах — Чечня, Ингушетия, Дагестан, Крым и Севастополь.
Липецкая область оказалась на 34 месте в списке. Это самая высокая позиция среди регионов Центрального Черноземья. Здесь 31,5% могли позволить ипотечный заем в 2018 году. В 2017 году доля таких семей составляла 24,2%. По мнению авторов исследования, прошлый год стал крайне удачным для рынка ипотечного кредитования, что связано со снижением процентных ставок и относительно стабильной ситуацией с ценами на жилье.
Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа стали лидерами по доступности ипотеки. Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Ненецкий автономный округ (51,9%), который по сравнению с 2018 годом поднялся на одну позицию, и Мурманская область (44,9%). Жители этих регионов, по данным экспертов, имеют больше возможностей приобрести жилье в ипотеку из-за относительно высокого заработка и невысоких средних цен на недвижимость. В аутсайдерах — Чечня, Ингушетия, Дагестан, Крым и Севастополь.
Липецкая область оказалась на 34 месте в списке. Это самая высокая позиция среди регионов Центрального Черноземья. Здесь 31,5% могли позволить ипотечный заем в 2018 году. В 2017 году доля таких семей составляла 24,2%. По мнению авторов исследования, прошлый год стал крайне удачным для рынка ипотечного кредитования, что связано со снижением процентных ставок и относительно стабильной ситуацией с ценами на жилье.