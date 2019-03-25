Общество

16 минут назад

Семей, приобретающих жилье в в ипотеку в Липецкой области стало больше

91
#ипотека
Семей, приобретающих жилье в в ипотеку в Липецкой области стало больше

За год их количество возросло почти на 8%

За последний год во всех регионах России увеличилась доступность жилья, приобретаемого в ипотеку. Рост доступности стал возможен из-за снижения ставок и роста номинальных зарплат, об этом говорится в исследовании РИА Новости.

В пятерке регионов-лидеров по доступности расположились: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ и Мурманская область. Жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье. В пяти перечисленных регионах доля семей, для которых доступна покупка двухкомнатной квартиры среднего качества в ипотеку, составляет более 44%. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель превышает 68%. Помимо первой пятерки еще в 5 регионах доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку, превышает 40%.

Согласно рейтингу, в 36 регионах доступность выше среднероссийской, что в целом можно назвать неплохим результатом. Для сравнения, в 2015 году лишь в трех регионах доля семей, для которых была доступна покупка жилья в ипотеку, была выше 30%.

Липецкая область в "ипотечном" рейтинге на 34 месте. Если в 2017 году приобрели квартиры в ипотеку 24,2% липецких семей, то в 2018-м уже 31,5%. 


91
#ипотека

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