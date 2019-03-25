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21 минуту назад
Домохозяйка побеждает на выборах мэра города
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Главу города выбирали в Иркутской области.
В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска по предварительным данным победила домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР. Она набрала 9150 голосов избирателей или 44,04%, сообщает «Иркутск сегодня». На втором месте – Сергей Зацепин от «Единой России» (7750), на третьем – Ирина Кондратьева (1291) и на четвертом – Екатерина Сазонова (421). Явка на выборах не превысила 30%.
Как напоминает «Коммерсант», досрочные выборы в Усть-Илимске были объявлены в связи с отставкой предыдущего градоначальника Вакиля Тулубаева. Его досрочный уход с поста был инициирован думой города Усть-Илимска. Сильных конкурентов у кандидата от «Единой России» председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина не оказалось: сначала ТИК отказала в регистрации в качестве кандидата бывшему депутату заксобрания региона Анатолию Дубасу, выдвинутому партией «Родина» и поддерживаемому коммунистами, затем с предвыборной дистанции по суду был снят самовыдвиженец депутат гордумы Наиль Гарипов. В итоге со спикером гордумы конкурировали на выборах две домохозяйки и продавец.
Анна Щекина родилась в Усть-Илимске в 1991 году, официально является домохозяйкой.
Как напоминает «Коммерсант», досрочные выборы в Усть-Илимске были объявлены в связи с отставкой предыдущего градоначальника Вакиля Тулубаева. Его досрочный уход с поста был инициирован думой города Усть-Илимска. Сильных конкурентов у кандидата от «Единой России» председателя думы Усть-Илимска Сергея Зацепина не оказалось: сначала ТИК отказала в регистрации в качестве кандидата бывшему депутату заксобрания региона Анатолию Дубасу, выдвинутому партией «Родина» и поддерживаемому коммунистами, затем с предвыборной дистанции по суду был снят самовыдвиженец депутат гордумы Наиль Гарипов. В итоге со спикером гордумы конкурировали на выборах две домохозяйки и продавец.
Анна Щекина родилась в Усть-Илимске в 1991 году, официально является домохозяйкой.
73