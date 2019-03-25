Происшествия

26 минут назад

В Липецке в аварии пострадали четверо детей

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#дтп

Но от серьезных травм двоих детей уберегли автокресла. 

22 марта в Липецке в начале двенадцатого дня на улице Фрунзе 64-летний водитель «Рено» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Фольксвагеном» с 32-летней женщиной за рулем и «Ладой-Грантой» под управлением 44-летнего водителя. В результате два пассажира второй иномарки, мальчики 7-ми и 3-х лет получили травмы, и после оказания помощи были отпущены. Оба ребенка передвигались в детских удерживающих автокреслах, что, возможно, позволило минимизировать последствия столкновения.

23 марта в Липецке вечером около шести часов на улице Московской 28-летний водитель «Киа» по предварительным данным нарушил правила проезда регулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на 12-летнего мальчика, который с травмами госпитализирован.

24 марта в Усманском районе в семь часов утра на трассе Усмань – Девица – Крутчинская Байгора 22-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате его 18-летний пассажир получил травмы.

В тот же день в Грязинском районе в селе Большой Самовец в восемь часов утра на улице Советской 51-летний водитель «Лады-Калины» по предварительным данным нарушил очередность проезда и столкнулся с «Вольво» с 37-летним мужчиной за рулем. В результате ДТП водитель и 55-летняя пассажирка «Калины» с травмами были доставлены в больницу.

Тогда же в Липецке в начале седьмого вечера на улице Индустриальной во дворе одного из домов 48-летний водитель «Лады-Приоры» допустил наезд на 9-летнюю девочку, которая получила травму, и после оказания помощи была отпущена, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Фото: 48.мвд.рф
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#дтп

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