В России
30 минут назад
Иномарку за 8,5 млн рублей угнали у безработного москвича
88
Преступление произошло в Марьино.
В столичную полицию обратился безработный мужчина, заявив о краже автомобиля BMW X6 M. Преступление было совершено 24 марта на улице Люблинская в Марьино, сообщает РЕН-ТВ.
- Инцидент произошел в минувшие выходные. С парковки, расположенной у ресторана по адресу Люблинская улица, дом 96, угнал BMW Х6M , принадлежащей безработному мужчине 1986 года рождения. Материальный ущерб составил около 8 млн. 500 тыс. рублей, - пишет ТАСС со ссылкой на столичную полицию.
Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
- Инцидент произошел в минувшие выходные. С парковки, расположенной у ресторана по адресу Люблинская улица, дом 96, угнал BMW Х6M , принадлежащей безработному мужчине 1986 года рождения. Материальный ущерб составил около 8 млн. 500 тыс. рублей, - пишет ТАСС со ссылкой на столичную полицию.
Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
88