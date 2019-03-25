В России

30 минут назад

Иномарку за 8,5 млн рублей угнали у безработного москвича

88
#угон
Иномарку за 8,5 млн рублей угнали у безработного москвича

Преступление произошло в Марьино.

В столичную полицию обратился безработный мужчина, заявив о краже автомобиля BMW X6 M. Преступление было совершено 24 марта на улице Люблинская в Марьино, сообщает РЕН-ТВ.

- Инцидент произошел в минувшие выходные. С парковки, расположенной у ресторана по адресу Люблинская улица, дом 96, угнал BMW Х6M , принадлежащей безработному мужчине 1986 года рождения. Материальный ущерб составил около 8 млн. 500 тыс. рублей, - пишет ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.
88
#угон

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