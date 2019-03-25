В России

34 минуты назад

Пить по праздникам — традиция 73% россиян

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#алкоголь #ВЦИОМ
Пить по праздникам — традиция 73% россиян

Граждане объяснили причину употребления алкоголя.

Более 80% женщин и 66% мужчин заявили, что употребляют спиртное из-за традиции отмечать праздники с алкоголем. 17,8% опрошенных оказались абсолютными трезвенниками. При этом 2,4% опрошенных считают, что «без этого просто невозможно жить». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные материалов ВЦИОМ.

Второй по популярности ответ – спиртное просто доставляет удовольствие (27,8%). Третий – оно успокаивает (25,3%). Порядка 3,3% россиян жалуются, что не могут бросить пить из-за отсутствия силы воли.

Пьют из традиции отмечать праздники с застольем 78,5% бюджетников, 72,4% сотрудников внебюджетных организаций, 72% предпринимателей, 72,9% безработных и 64,5% учащихся.
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#алкоголь #ВЦИОМ

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