Общество

сегодня, 15:57

У Городища хотят построить элитный квартал

24 2455
#строительство #публичные слушания
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У Городища хотят построить элитный квартал

Судьбу проекта обсудят в мэрии.

9 апреля в администрации Липецка состоится заседание по вопросу планировки квартала в центре города. Этот участок ограничен улицами Горького, Адамова, Ворошилова и 8 Марта. Публичные слушания начнутся в 16 часов в конференц-зале (пл. Театральная, 1, каб. 418).

Публичные слушания касаются межевания участков. Часть их них принадлежит одному из липецких строителей. Квартал площадью примерно в 4 200 квадратных метров хотят перемежевать под среднеэтажную застройку. Это — коттеджи от 2 до 4 этажей. Часть из них будет выходить на общественное пространство «Городище». С восточной стороны, по улице Ворошилова, проходит граница водоохраной зоны реки Липовки.

Предложения и замечания по проекту можно подавать до 29 апреля в администрацию Липецка.
24 2455
#строительство #публичные слушания
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Комментарии (24)

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ВАСИЛИЙ

7 минут назад
Miklu, а чтоб вырастить это ведро сколько затрат надо?
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лалка

11 минут назад
лучше, больше человека никакая собака не срёт! Ни одна собака не сломала ни одной лавочки! А лампочки да, в парке Победы только минизоопарк освещается ночь ка в операционной. Бедные зверушки.
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Мангальный зонд

11 минут назад
А я думал , что все ылитные уже на елецком .
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Липецкая земля кишит мразями

17 минут назад
и каких только нет мразот на земле Русской
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народ

18 минут назад
Что вытворяют суки недорозвитые, воровские
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Miklu

19 минут назад
В Ссёлках давно уже нет ни коров, ни коз. Не выгодно хозяйство держать в наше время. Ведро пшеницы стоит 130 рублей, как курица в пятёрочке.
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Гражданка

22 минуты назад
Кто бы мог подумать?! Вот это неожиданность!! (нет)
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йож

29 минут назад
Липецку необходимо возвращать выборы. Дебилы уже одолели.
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ССЕЛКИ

31 минуту назад
Вот это дело хорошее.Петь мы умеем.
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Прометей

31 минуту назад
Коттеджи лучше строить вместе с высотками-25 этажей. А пространство это нафик никому не нужное. Больше , чем полтора человека , людей там не видел.
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