Общество
сегодня, 15:57
У Городища хотят построить элитный квартал
24 2455
Судьбу проекта обсудят в мэрии.
9 апреля в администрации Липецка состоится заседание по вопросу планировки квартала в центре города. Этот участок ограничен улицами Горького, Адамова, Ворошилова и 8 Марта. Публичные слушания начнутся в 16 часов в конференц-зале (пл. Театральная, 1, каб. 418).
Публичные слушания касаются межевания участков. Часть их них принадлежит одному из липецких строителей. Квартал площадью примерно в 4 200 квадратных метров хотят перемежевать под среднеэтажную застройку. Это — коттеджи от 2 до 4 этажей. Часть из них будет выходить на общественное пространство «Городище». С восточной стороны, по улице Ворошилова, проходит граница водоохраной зоны реки Липовки.
Предложения и замечания по проекту можно подавать до 29 апреля в администрацию Липецка.
Публичные слушания касаются межевания участков. Часть их них принадлежит одному из липецких строителей. Квартал площадью примерно в 4 200 квадратных метров хотят перемежевать под среднеэтажную застройку. Это — коттеджи от 2 до 4 этажей. Часть из них будет выходить на общественное пространство «Городище». С восточной стороны, по улице Ворошилова, проходит граница водоохраной зоны реки Липовки.
Предложения и замечания по проекту можно подавать до 29 апреля в администрацию Липецка.
24 2455
ВАСИЛИЙ
лалка
Мангальный зонд
Липецкая земля кишит мразями
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