Происшествия

сегодня, 09:40

Липчанин угнал автомобиль и бросил его разбитым

1 873
#угон
Липчанин угнал автомобиль и бросил его разбитым
24 марта текущего года в УМВД России по Липецку с заявлением обратился 35-летний гражданин. Мужчина сообщил полицейским, что 23 марта в период с 18:00 до 22:30 от дома по ул.Российской неизвестные похитили его автомобиль «ВАЗ-21099».

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 31-летний житель Грязинского района. Установлено, что ранее он был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений, а также нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Автомобиль с механическими повреждениями обнаружен в селе Двуречки Грязинского района.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит УМВД России по  Липецку.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. 
1 873
#угон

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тополь

27 минут назад
Не петушиная статья хрена боятся.
ответить

Еще в рубрике

#учения
В Липецкой области «заминировали» автостанцию

1 минуту назад

Происшествия
В Липецке в аварии пострадали четверо детей
#дтп
В Липецке в аварии пострадали четверо детей

26 минут назад

Происшествия
Семьи погибших в Конь-Колодезе получат от администрации Липецкой области по 500 тысяч рублей
#пожар #Конь Колодезь
7
Семьи погибших в Конь-Колодезе получат от администрации Липецкой области по 500 тысяч рублей

сегодня, 09:59

Происшествия
Трагедия в селе Конь-Колодезь стала самой крупной за последние 25 лет
#пожар #Конь Колодезь
6
Трагедия в селе Конь-Колодезь стала самой крупной за последние 25 лет

сегодня, 09:55

Происшествия
Семьи погибших в пожаре на сельхозскладе получат от работодателя по миллиону рублей компенсации
#трагедия в Хлевном
2
Семьи погибших в пожаре на сельхозскладе получат от работодателя по миллиону рублей компенсации

сегодня, 09:33

Происшествия
Все погибшие в пожаре на складе — жители сел Хлевенского района
#трагедия в Хлевном #пожар
10
Все погибшие в пожаре на складе — жители сел Хлевенского района

сегодня, 09:11

Происшествия