Липчанин угнал автомобиль и бросил его разбитым

24 марта текущего года в УМВД России по Липецку с заявлением обратился 35-летний гражданин. Мужчина сообщил полицейским, что 23 марта в период с 18:00 до 22:30 от дома по ул.Российской неизвестные похитили его автомобиль «ВАЗ-21099».



В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска по «горячим следам» задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 31-летний житель Грязинского района. Установлено, что ранее он был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений, а также нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.



Автомобиль с механическими повреждениями обнаружен в селе Двуречки Грязинского района.



Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование проводит УМВД России по Липецку.



В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция части 2 статьи 158 действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

