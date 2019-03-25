сегодня, 10:05
«Элизиум» впервые выступил в Липецке
Музыкантам пришлось петь в кафе.
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Добро пожаловать на наш шабаш - ад наш! Даже запреты и отмены ТРЕХ площадок не смогли помешать устроить парням бешеный отрыв и вакханалию в нашем городе. Огромнейший респект @boroda_bar_48 за то что всех приютили. Это было слишком круто. Спасибо @elysiumrockband . #lipetsk #липецк #элизиум #elysium #бородабар #rock
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