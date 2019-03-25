«Элизиум» впервые выступил в Липецке

Музыкантам пришлось петь в кафе.

Музыкальная группа «Элизиум» впервые дала концерт в Липецке. Из-за организационных проблем коллективу пришлось петь в кафе. Впрочем, этот вариант шоу, кажется, ни капли не расстроил липецких поклонников «Элизиума», так долго ждавших их концерт. Впечатления и эмоции — в обзоре соцсетей.