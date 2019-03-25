Общество

сегодня, 10:05

«Элизиум» впервые выступил в Липецке

411
#Элизиум #концерт #шоу #соцсети
1

Музыкантам пришлось петь в кафе.

Музыкальная группа «Элизиум» впервые дала концерт в Липецке. Из-за организационных проблем коллективу пришлось петь в кафе. Впрочем, этот вариант шоу, кажется, ни капли не расстроил липецких поклонников «Элизиума», так долго ждавших их концерт. Впечатления и эмоции — в обзоре соцсетей.





411
#Элизиум #концерт #шоу #соцсети
1

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Семей, приобретающих жилье в в ипотеку в Липецкой области стало больше
#ипотека
Семей, приобретающих жилье в в ипотеку в Липецкой области стало больше

16 минут назад

Общество
#Убиство
1
На Соколе застрелили 23-летнего мужчину

18 минут назад

Общество
Межрайонную больницу реорганизуют по просьбе липчан
#реорганизация #больница
3
Межрайонную больницу реорганизуют по просьбе липчан

55 минут назад

Общество
Вопрос о застройке 19-го микрорайона снова вынесли на публичные слушания
#публичные слушания #строительство
18
Вопрос о застройке 19-го микрорайона снова вынесли на публичные слушания

сегодня, 09:09

Общество
Доброе утро, Липецк!
7
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Начальство у нас замечательное, просто ему с народом не повезло
#Удивительное #нас удивили.
11
Начальство у нас замечательное, просто ему с народом не повезло

вчера, 21:55

Общество