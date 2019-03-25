Происшествия

сегодня, 08:37

Липчанка осталась без свадебного платья и денег из-за мошенников

7 914
#мошенничество
1
Липчанка осталась без свадебного платья и денег из-за мошенников

Два мошенничества были зарегистрированы в это воскресенье.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в первом случае жертвой обмана стала 24-летняя липчанка, он купила на сайте объявлений свадебное платье, но продавцы оказались мошенниками - девушка лишилась 4000 тысяч рублей.

Во втором мошенница обманом проникла в квартиру 82-летней пенсионерки и завладела 12 тысячами рублей.  

Полицейские в очередной раз напоминают: перед покупками любого рода в интернете внимательно провертье продавца, не переводите деньги по сомнительным предложениям.
7 914
#мошенничество
1

Комментарии (7)

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12 минут назад
Это знак Свыше. Не стоит выходить замуж за этого мужика.
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Kot Begemot

13 минут назад
Липчанин, да там уже пробы негде ставить, скорее всего
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катюха

14 минут назад
за 4000 рублей платья может себе на свадьбу только нищебродка позволить.
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Липчанин

18 минут назад
Главное что пострадавшую невесту мошенники не лишили невинности!
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Горожанин

21 минуту назад
Как же она покупала платье не меряя его???
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Ахламонов

28 минут назад
Полицейские напоминают, перед покупками проверьте продавца...
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Kot Begemot

35 минут назад
4000 тысяч рублей. С похмелья редакторы г48
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