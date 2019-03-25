Липчанка осталась без свадебного платья и денег из-за мошенников

Два мошенничества были зарегистрированы в это воскресенье.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в первом случае жертвой обмана стала 24-летняя липчанка, он купила на сайте объявлений свадебное платье, но продавцы оказались мошенниками - девушка лишилась 4000 тысяч рублей.



Во втором мошенница обманом проникла в квартиру 82-летней пенсионерки и завладела 12 тысячами рублей.



Полицейские в очередной раз напоминают: перед покупками любого рода в интернете внимательно провертье продавца, не переводите деньги по сомнительным предложениям.

